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MLB》大谷翔平「抖S」談妻子 球迷熱議：想被這樣說

2024/04/25 17:14

大谷翔平。（美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕道奇隊大谷翔平今天賽前接受訪問，談到愛妻真美子沒有跟著到客場征戰，記者追問「不會寂寞嗎」，大谷翔平的「抖Ｓ回應」引發球迷熱議，有人直呼，「我也想被這樣說。」

大谷翔平今作客國民主場，賽前被記者詢問是否有帶著妻子征戰客場，大谷表示沒有，隨後談到新婚生活時也指出，「基本上休假時移動日居多，是有一起散步之類的，但空出一整天去哪裡倒是沒有。」

隨後有記者詢問，「不會寂寞嗎？」大谷翔平幽默回應，「你說遠征的時候嗎？想聽她（妻子）說很寂寞。（笑）」

大谷翔平出其不意的「抖S」回應，引發球迷們熱烈討論，有人說，「好羨慕啊」、「想聽妻子說寂寞？胸口熱起來了」、「我也想被這樣說」、「大谷果然很Ｓ」、「我學起來了」。

不過大谷的這段「抖S回應」因省略了受詞，也有球迷和日媒點出有些「違和感」，認為大谷應是針對該記者的提問回應，「想聽我說很寂寞嗎？」而未必是指想聽妻子說寂寞，這兩種回應的可能性都存在。

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