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中職》富邦大巨蛋票價來了！最便宜250元 日職名將開球

2024/04/25 17:50

富邦悍將大巨蛋售票時程表。（富邦悍將提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將五月進軍臺北大巨蛋舉辦首次系列戰，5/24（五）首場賽前將邀請日職西武獅隊傳奇名將、二度獲得日本一總冠軍的軟銀鷹隊前監督秋山幸二來台為悍將開球。

已連續七年舉辦、最受球迷支持的台灣大哥大悍將中學主題日於5/25（六）-26（日）接續登場，邀請奧運國手陳念琴、鄭怡靜等台灣大哥大運動家族選手開球助威，並在家長會長台灣大哥大鼎力支持下，在週末二日安排賽後演唱會，週六邀請「全能天王 周湯豪」、「影歌雙棲女神 曾沛慈」，週日則為「金曲歌后 蔡健雅」、「金曲原民歌王 葛西瓦」熱情開唱，堪稱校史最強的演唱卡司陣容，一起陪球迷嗨翻大巨蛋。

全員到齊的Fubon Angels也首度在1-9局賽事輪番上台應援，全場陪伴大家一起為悍將加油。系列戰另推出含賽後草皮體驗券的大巨蛋紀念商品組合包與悍將APP進場專屬點數任務，邀請家人們5/25-26一起穿上制服，和悍將一起前往臺北大巨蛋參加校外教學！

最受球迷喜愛的台灣大哥大悍將中學主題日，每年都由家長會長為各位校友安排最精彩的節目。本次將延續過往舉辦校花校草選拔活動，並首度開放悍將APP線上投票，讓無法進場的球迷也能共同參與。

同時富邦球團也推出球帽、托特包、紀念T恤、鑰匙圈、專屬紀念球等大巨蛋主題系列限量商品，另每日將推出限量200份大巨蛋紀念商品組合包，內含球帽、托特包與加碼贈品草皮體驗券2張，在賽後演唱會結束後，還可進入球場親身體驗國內最高規格棒球場地。

本次富邦悍將臺北大巨蛋系列賽事，平日全票票價為500至1,080元，假日則是600至1,380元不等，如使用富邦悍將悠遊聯名卡購票，最低只要250元即可進場體驗悍將臺北大巨蛋主場賽事，週末進場另可獲得台灣大哥大悍將中學主題日專屬贈品，三日均有悍將APP進場點數加碼任務，讓你集點之路更加快速。

區域開放B1及L2樓層席位選購（外野區域不開放，客隊應援團為B1層123區），並自4/29起開放亞瑟傳奇季票選位、5/2起開放家族會員優先購票與大巨蛋紀念組合包預購、5/7（二）12:30起開放全面售票。凡申辦滿五年以上亞瑟傳奇季票會員（含2024年）即可享免加價升等大巨蛋場次權益，亞瑟傳奇與亞瑟王會員另可享優惠價購買大巨蛋專屬三日套票。大巨蛋系列戰觀賽及詳細主題日活動說明介紹，將於悍將官方社群平台陸續公告。

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