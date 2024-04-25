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全中運羽球》曾因太矮被拒於門外 王珮伃女單封后視小戴為目標

2024/04/25 18:23

王珮伃。（台北市政府教育局提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台北市泰北高中王珮伃今天在全中運羽球女單金牌戰以21：9、12：21、21：11力退台北市大同高中黃聖淳封后，繼110年全中運後，再度於女單奪金。

王珮伃自國中後和黃聖淳交手未嚐敗績，今在第2局陷入亂流，讓對手延長戰線，她說：「因為太想贏了，加上這次壓力大，狀況沒有很好，第3局改變心態，一直提醒自己不要急。」

身高僅155公分的王珮伃來自屏東，國小時因導師是羽球教練因而接觸羽球，但她笑說，當初因為身高太矮，還被老師拒收，是爸媽去請託才能加入。

不過，王珮伃因熱愛羽球，國中時北上到雲林縣東南國中就讀，她也在國中時拿過全中運女單金牌，也在國中階段就晉升甲組，展現天賦。她坦言，身高確實是她的劣勢，已經高三的她，還是很努力地吃補品、每天跳繩1千下，希望能再長高一些。

王珮伃認為，雖然自己身高不高，仍可透過其他方式來彌補，特別是在體能、跑動方面，平時會透過比賽觀察身高僅156公分的日本名將山口茜，學習她在場上的跑動方式。

對於未來，王珮伃希望先在甲組全國排名賽打進前3名，同時國際賽衝刺積分，有朝一日能跟隨偶像戴資穎的腳步前進奧運，「我未來想打奧運，打不打得到是其次，但這是我從國小打球時就設立的目標。」

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