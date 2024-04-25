全中運》拳擊、長跑再鍍金 新竹縣本屆共奪8金9銀

新竹縣五峰國中呂玟靜，在今年全中運國女拳擊66公斤量級順利連霸奪金。（取自竹縣府官網）

〔記者黃美珠／新竹報導〕2024年全中運今天最後一天，新竹縣代表隊這次總共拿到8金9銀18銅返鄉。其中東泰高中學生風承顥先在高男3000公尺障礙破大會紀錄後摘金，接著再於高男5000公尺奪銀。湖口高中刁筱唯則稱霸高女5000公尺戴上金牌，五峰國中呂玟靜也在國女拳擊66公斤量級順利連霸奪金。

縣府表示，刁筱唯是新竹縣長跑好手，近年成績突出，國中時期的成績就已能跟公開組選手並駕齊驅，去年穿上國家隊戰袍參加「2023東亞U20田徑錦標賽」，在女子5000公尺勇奪金牌，長跑實力備受矚目。

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今年2、3月她接連參賽，雖導致左膝疲勞不舒服，全中運賽前不得已降低訓練量。全中運第1場10000公尺她保守、穩健跑出金牌，左膝如常。

第2場5000公尺賽她就安心自己配速，最終以接近自己個人最佳的17:55.55再度摘金。

東泰高中的風承顥這次出賽，先在高男田徑3000公尺障礙以9:11.57的成績破大會紀錄，成功戴上金牌，接著又在高男5000公尺跑出銀牌。

尖石國中黃毅則分在國男田徑2000公尺障礙賽、國男田徑3000公尺各拿下銀牌和銅牌，至於國男田徑3000公尺銀牌則由同校的詹以安帶回。

東興國中江欣原在國女田徑跳高獲得銅牌。角力方面，尖石國中再奪2銅，黃清峰贏得國男角力自由式第3級銅牌，黃竣彥則獲國男角力自由式第7級銅牌。

今天全中運最後一天的拳擊場上，尋求衛冕的五峰國中呂玟靜果然在國女拳擊66公斤量級冠亞軍賽中展現霸氣與實力，比賽才開始1分多鐘，對手就選擇棄賽，這讓呂玟靜順利摘金二連霸。五峰國中呂䉠則在國女拳擊52公斤量級榮獲銅牌。

新竹縣東泰高中風承顥在全中運高男田徑3000公尺障礙破大會紀錄，成功戴上金牌。（取自竹縣府官網）

新竹縣湖口高中刁筱唯稱霸高女5000公尺順利奪金。（取自竹縣府官網）

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