T1》季後賽5月4日開戰喊出「瘋掉」口號 頭號種子屬誰還有懸念

T1今天公布季後賽主視覺跟口號。（T1提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2023-24 T1聯盟最後4強為中信特攻、台啤雲豹、高雄海神和台新戰神，而季後賽將於5月4日開打，聯盟今日公布季後賽的主視覺與口號「瘋掉Keep SHOUUUT」，帶領球迷朋友穿梭腦洞大開、沒有規則的瘋狂世界，透過萬花筒的鏡像結構找到無盡驚奇，每一次看似雷同的原始影像，卻能激發更多的想像，如同反覆上演的球賽，在萬花筒的映照下都能交織出更多可能性。

T1聯盟例行賽剩下最後3場比賽，在季後賽資格已經確定情況下，目前剩下各隊排名順序還有懸念，特攻只領先雲豹1場，是否能以頭號種子之姿挺進季後賽還存在變數，至於海神落後2.5場，戰神落後8場勝差，兩隊篤定分居3、4種子。

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聯盟表示，屆時4強分2組，都採5戰3勝制（2-2-1），5月4日開始由例行賽第1名交手例行賽第4名，隔天例行賽第2名對決例行賽第3名，排名較高球隊擁有主場優勢，主場分配則為各兩場主場，若打到決勝第5戰，則以排名較高的隊伍獲得主場優勢。

5月24日展開的總冠軍戰，則採7戰4勝制（2-2-1-1-1），由晉級隊伍例行賽戰績較高者擁有主場優勢，主場分配採各兩場主場後，雙方互相交替形式。

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