全中運羽球》男雙周宥翔／張軒瑀驚奇摘金 北市大同高中4金、2銀、2銅成大贏家

台北大同高中羽球囊括4金、2銀、2銅，成為最大贏家。（台北市政府教育局提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕113年全國中等學校運動會羽球個人賽今落幕，台北市大同高中繼贏得高中、國中女子團體賽雙金後，高中組男雙周宥翔與張軒瑀稱王、國中組女雙廖品蓁與詹博媗封后。大同高中在本屆比賽囊括4金、2銀、2銅，再次成為全中運羽球最大贏家。

高女組單打地主台北市囊括3面獎牌，泰北高中王珮伃在金牌戰擊敗大同黃聖淳；金甌女中謝宜岑在銅牌戰擊敗新北能仁廖芮萁；連同國女組單打決賽台北市中山國中蘇筱婷擊敗雲林縣東南國中溫舒伃，台北市在大同、泰北、金甌與中山國中4校，為地主留下6金、4銀、4銅。

請繼續往下閱讀...

大同高中總教練林峻永對選手的表現感到欣慰：「能為地主留下榮耀，跟以往感覺不一樣。今年陣容不像過去那麼整齊，選手提前佈局調整，教練團也各司其職，臨場分析果決，選手都展現出應有能力。」當談到周宥翔與張軒瑀這組選手時，林峻永教練滿意的說：「表現真的令人很驚訝！」

周宥翔與張軒瑀在決賽以21：19、21：18，直落二擊敗去年世青銀牌、台中市西苑高中蔡富丞與賴柏佑，爆出本屆全中運羽球項目最大冷門。張軒瑀過去6年與同為高三的蔡與賴搭配交手7次都落敗，半年前改與高二的周宥翔搭檔，終於首次扳倒心目中如同「高牆」的對手。

女雙方面，廖品蓁／詹博媗去年在決賽不敵孫亮晴／陳妍妃，孫陳配今年升上高雄中學。廖詹配今年一路過關斬將，決賽以2：1力克台南市大灣高中蔡沛君／黃惠欣，如願在國中畢業前拿下女雙金牌。回憶國二因在國際賽中發生爭吵而一度拆夥，廖品蓁說：「感謝她包容我，願意再接納我。」詹博媗說：「我們知道自己的問題，改變修正後，比以前更進步。

孫亮晴／陳妍妃升上高中仍是罕逢對手，決賽以21：17、21：19擊敗基隆市基隆高中王俞允／鄭宇倢，連同國中時期，在全中運女雙達成3連霸。

高男單打，台南市新豐高中吳哲穎擊敗大同劉佳恩，首次摘金。國男單打形成桃園市光明國中內戰，李銘川擊敗隊友莊詠能封王。高雄市英明國中劉富軒與吳明洋拿下男雙金牌。

高中混雙決賽，桃園市治平高中高一生黃子源／龔嘉誼以小搏大，直落二擊敗新北市能仁家商曾品翔／張芸榕，繼去年拿下全中運國中組混雙金牌後，升上高中再度封王。國中混雙決賽由雲林縣西螺國中「金包銀」，陳則源／曾宜安以2：0擊敗黃彥竣／謝翊喬。

高雄市高雄中學孫亮晴（後）與陳妍妃贏得高女雙打金牌，連同國中時期，在全中運女雙達成3連霸。（台北市政府教育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法