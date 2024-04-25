全中運圓滿落幕 台北市勇奪147面金牌二連霸

113年全國中等學校運動會閉幕典禮，地主台北市副市長林奕華（左）、交接會旗給下屆主辦城市台南市副市長葉澤山（右），圖中為體育署長鄭世忠。（記者王藝菘攝）

〔記者甘孟霖／台北報導〕一年一度的全國中等學校運動會今（25日）下午於台北市立大學博愛校區舉行閉幕典禮，台北市今年得獎破紀錄，榮獲147面金牌、123面銀牌、144面銅牌，連續兩年金牌數、總獎牌數及總錦標成績皆居全國之冠。

今年台北市得獎破紀錄，獲147面金牌、123面銀牌、144面銅牌。其中競技體國女、高女和高男組三面金牌，高男組更包辦前三名；桌球項目方面，誠正國中完成國男組四連霸，高男組松山家商衛冕成功近六年第五冠；羽球項目國女組大同高中陳思璇單、雙打兼點完成二連霸。

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教育局表示，今年是台北市繼去年後，連續兩年金牌數、總獎牌數及總錦標成績皆居全國之冠，創下台北市參加全中運近10餘年來新高，更囊括多項團體總錦標第一名，表現十分優異。

北市副市長林奕華出席閉幕典禮強調，全中運不只是體育賽事，更是教育活動，也是一場整合多元產業資源的合作盛會，期盼能培育更多優秀的運動員，為國家的體育事業注入新的動力。

體育署長鄭世忠表示，感謝本次全中運執委會6部26組全體工作人員與協助各競賽場地的學校、志工們，以絕佳的服務態度，獲得選手、教練及裁判一致好評。

典禮尾聲，鄭世忠將全中運會旗從林奕華手中交接給下屆主辦單位台南市副市長葉澤山，象徵傳承全中運的精采、卓越與輝煌，也邀請各校體育菁英明年到台南，探尋永不退色的台南魅力。

113年全國中等學校運動會閉幕典禮，台北市副市長林奕華致詞。（記者王藝菘攝）

113年全國中等學校運動會閉幕典禮，會中體育署長鄭世忠致詞。（記者王藝菘攝）

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