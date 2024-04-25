TAT籃球》230公分的德古拉拿41分也沒用 台灣野馬首站第4名

德古拉。（野馬隊提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕TAT亞洲巡迴賽在廣州佛山舉行的首站賽事，今天進行最後1天賽程，台灣野馬隊雖有頭號洋將「巨獸」德古拉（Samuel Deguara）轟進全場最高41分，但仍不敵香港Jambo隊的外線齊發，終場就以92:97惜敗，第4名收場。

野馬隊洋將羅賓森（Tevis Robinson）因前役撞傷大腿，今天無法出賽，但球隊仍氣勢高昂，開賽以5:0開局，且德古拉頻頻在禁區搶分，先拉出12:5的優勢。德古拉光上半場就拿下25分，但Jambo隊攻勢也相當猛烈，上半場打完反以47:46領先。

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野馬隊總經理周映洲說：「對方今天外線真的太準了，我們就算對到位，他們還是投得進，反觀我們自己三分球卻沒把握，一來一往導致分數被拉開。」野馬隊下半場落後雙位數，但末節積極追分，倒數6.9秒，麥卡錫（Rashawn McCarthy）飆進三分球後，雙方只剩2分差，不過Jambo隊掌握罰球，還是帶走季軍獎盃。

「球隊拚戰精神很不錯，回去針對問題調整，希望下站重新來過！」周映洲給球隊首站表現打了70分，他表示：「至少目前氣氛不錯，第1次比賽狀況有高低起伏，但遇到問題能找到方法解決，這點很值得肯定。」不過他也點出，球隊目前過度依賴德古拉的火力，反而是另2名洋將進攻狀況不如預期，接下來有可能會進行調整。

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