全中運》「到底是誰發明拳擊？」名將之女周席君熬過低潮摘金

臺中市西苑高中國中部周席君（藍色護具）。（臺北市政府教育局提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕113年全中運拳擊項目今圓滿落幕，西苑高中國中部周席君在女子50公斤級奪金，讓身兼教練的父親周廷原與有榮焉。

周廷原是台灣散打名將，曾7度在全運會奪冠、2度在東亞運鍍銀，同時也是2006年杜哈亞運、2010年廣州亞運代表隊成員，國手資歷顯赫。

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目前經營格鬥訓練館的周廷原透露，女兒原本是跆拳道選手，但成績一直沒有起色，在他的鼓勵下開始接觸拳擊，起步也很苦、練到掉淚是家常便飯，還曾上網搜尋「到底是誰發明拳擊？」讓他哭笑不得。

身兼教練與父親兩種角色，周廷原坦言兩人剛開始衝突不斷，其他選手都是虛心向他拜師學藝，自己的女兒卻會唱反調，「有時候還會翻我白眼耶！」

經過不斷磨合與溝通，周家父女倆找到相處的平衡之道，周席君血液裡的好勝心也慢慢展現出來，當年那個搜尋「到底是誰發明拳擊」的女孩，現在每天研究拳擊影片，甚至還會針對敵方進行分析，「她情蒐的能力比我還強！」周廷原滿意表示。

周席君接下來將進入新北市明德高中延續拳擊路，今年也要出征亞洲青少年拳擊錦標賽、首度披上國家隊戰袍，周廷原期許女兒能向身型相似的台灣第一位奧運拳擊獎牌得主黃筱雯看齊。

臺中市西苑高中國中部周席君（左）和父親周廷原一起訓練。（臺北市政府教育局提供）

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