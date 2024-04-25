全中運》台南搶下123面獎牌 接棒2025準備好了

台南市副市長葉澤山（右）代表接下全中運會旗，象徵台南接棒明年全中運。（台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2024全國中等學校運動會今（25）日落幕，南市獲得44面金牌、39面銀牌、40面銅牌，勇奪123面獎牌，共2項4人次破大會紀錄。趁著這股氣勢，台南接辦2025年全中運也準備好了！

南市體育局長陳良乾表示，值得一提的是，本屆金牌數是台南縣市合併以來最多的1屆，也是首度擠身總獎牌數前5之列，南市人口數雖為6都之末，但近年來積極投入體育經費，體能訓練及運動傷害防護入校等計畫，也是耀眼成績不可或缺的因素。

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台南市長黃偉哲表示，2023年南市甫辦完全國運動會，趁著這股氣勢，接辦2025年全中運，同時2025年也是長榮大學承辦全國大專校院運動會，3年內南市即辦理了3場全國綜合型賽會，對於推動基層及社會體育發展大有助益。

今年全中運閉幕典禮，南市副市長葉澤山代表接下全中運會旗，會旗交接象徵台南接棒。南市將以最嚴謹態度跟精神，照顧全中運所帶來全台各地1萬8000名選手及隊職員，提供最高規格的賽事品質。

閉幕表演也邀請南市中山國中舞蹈班帶來《動運合一，璀璨佳績》的精彩舞碼，以精湛舞藝，強而有勁的肢體動作，結合緊湊的隊形變化，讓與會的嘉賓感受奔放熱情的生命力。

南市中山國中舞蹈班為今年全中運閉幕典禮帶來《動運合一，璀璨佳績》精彩舞碼。（台南市府提供）

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