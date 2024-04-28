T1》卡森斯砍25分但腰部不適退場 雲豹力退海神

卡森斯。（T1聯盟提供）

〔記者粘藐云／高雄報導〕台啤永豐雲豹今作客高雄全家海神，這是「表弟」卡森斯來台後的首場客場賽事，他繳出全隊最高25分、14籃板，但3節結束因腰部不適提早退場休息，最終雲豹仍以113：109驚險獲勝。

T1例行賽今天最後一日，目前排名已經底定，中信特攻拿下龍頭，季後賽首輪要對決台北台新戰神；雲豹則排第2，要碰上第3名的海神。

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雲豹例行賽最後一戰作客海神，這也是卡森斯來台後，首度在客場出賽，吸引不少港都球迷進場朝聖。今天開賽卡森斯打得相當積極，飆進三分球還灌籃，開局連拿12分，但海神進攻多點開花，取得領先。

第2節雲豹展開反撲，打出31：24攻勢超車，卡森斯前兩節打完繳出全場最高18分，率隊暫時以59：53領先。海神方面，史考特攻下13分最佳。

易籃後，雲豹蔣淯安、李啓瑋接連命中三分球，助隊將領先擴大到雙位數，但海神不甘示弱，胡瓏貿、艾倫在該節尾聲接力得分，加上于煥亞最後關頭飆進三分球，助隊追到5分落後。

卡森斯在打完前3節後，因腰部不適先回休息室休息，海神也趁勢逆襲，雙方一度剩下兩分差，但蔣淯安在終場前20秒的重要上籃，助隊守下勝利。

雲豹今天3人得分突破20分，卡森斯25分、14籃板，克羅馬22分，威廉斯21分、13籃板；海神方面，艾倫拿下最高29分，史考特完成27分、12籃板、11助攻大三元，今天進帳13分的于煥亞則完成T1生涯千分的里程碑。

卡森斯。（T1聯盟提供）

于煥亞。（高雄海神提供）

史考特。（高雄海神提供）

艾倫。（高雄海神提供）

胡瓏貿。（T1聯盟提供）

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