中職》嚴宏鈞勝打 樂天3連勝、台鋼12戰11敗

樂天桃猿嚴宏鈞（見圖）敲出安打，送回朱育賢，超前比分。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕樂天桃猿從0:3落後急起直追，嚴宏鈞打下超前分，5:3擊敗台鋼雄鷹，贏得本季最多的3連勝，台鋼慘遭4連敗，最近12戰11敗。

第2局台鋼率先上場的王柏融擊出二壘打，張肇元安打先馳得點，台鋼再靠著杜家明安打和樂天失誤再得1分，2:0領先。

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第3局台鋼首名打者郭永維選到四壞球並盜上二壘，2出局後張肇元適時安打得分，比數來到3:0。

前兩局沒有投出任何保送的台鋼先發投手陳柏清，3局下突然找不到好球帶，連投3次四壞球，包括連續10個壞球，樂天1出局攻佔滿壘，梁家榮安打和林泓育高飛犧牲打各扳回1分。

台鋼雄鷹先發投手陳柏清（左）亂流掉分。（記者陳志曲攝）

第4局陳柏清一上場又投出四壞球，樂天嚴宏鈞和蔡鎮宇安打攻下追平分，3:3平手。

第5局樂天朱育賢和林承飛連續安打，1出局攻佔一、三壘，嚴宏鈞觸擊失敗後安打攻下超前分，馬傑森二壘打再下一城，樂天5:3領先。

樂天桃猿嚴宏鈞敲出安打，送回朱育賢（右），超前比分。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿蔡鎮宇（見圖）敲出內野安打，送回林承飛，追平比分。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿馬傑森（見圖）敲出安打，送回林承飛。（記者陳志曲攝）

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