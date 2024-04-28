晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》嚴宏鈞勝打 樂天3連勝、台鋼12戰11敗

2024/04/28 17:09

樂天桃猿嚴宏鈞（見圖）敲出安打，送回朱育賢，超前比分。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕樂天桃猿從0:3落後急起直追，嚴宏鈞打下超前分，5:3擊敗台鋼雄鷹，贏得本季最多的3連勝，台鋼慘遭4連敗，最近12戰11敗。

第2局台鋼率先上場的王柏融擊出二壘打，張肇元安打先馳得點，台鋼再靠著杜家明安打和樂天失誤再得1分，2:0領先。

第3局台鋼首名打者郭永維選到四壞球並盜上二壘，2出局後張肇元適時安打得分，比數來到3:0。

前兩局沒有投出任何保送的台鋼先發投手陳柏清，3局下突然找不到好球帶，連投3次四壞球，包括連續10個壞球，樂天1出局攻佔滿壘，梁家榮安打和林泓育高飛犧牲打各扳回1分。

台鋼雄鷹先發投手陳柏清（左）亂流掉分。（記者陳志曲攝）

第4局陳柏清一上場又投出四壞球，樂天嚴宏鈞和蔡鎮宇安打攻下追平分，3:3平手。

第5局樂天朱育賢和林承飛連續安打，1出局攻佔一、三壘，嚴宏鈞觸擊失敗後安打攻下超前分，馬傑森二壘打再下一城，樂天5:3領先。

樂天桃猿嚴宏鈞敲出安打，送回朱育賢（右），超前比分。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿蔡鎮宇（見圖）敲出內野安打，送回林承飛，追平比分。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿馬傑森（見圖）敲出安打，送回林承飛。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。