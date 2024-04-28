PLG》被爐主鋼鐵人嚇出冷汗 夢想家季後賽門票到手

張伯維三分彈。（聯盟提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕只要贏球就能晉級季後賽的夢想家今在主場迎戰爐主鋼鐵人陷入苦戰，第四節尾聲被張伯維飆進追平三分彈，直到延長賽才以102：99驚險拿下勝利，成為聯盟本季第一支晉級季後賽的球隊。

早已退出季後賽競爭行列的鋼鐵人持續扮演「水鬼」，上週連續扳倒勇士、夢想家，今兩軍再戰，上半場在銳米16分帶領之下取得45：40領先，夢想家則以麥卡洛15分最佳、林俊吉拿下8分。

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易籃後，上週勇奪單場MVP的鋭米持續發威，搭配張伯維在外線放冷箭，持續擴大分差。夢想家在第四節靠著林俊吉連拿9分之下追到74：75，接著他在空拋給吉爾貝克灌籃成功，夢想家追到77：77，戰局再度回到原點。

兩隊隨後持續拉鋸，倒數45秒麥卡洛後仰跳投助隊取得89：85領先，丹尼爾在剩下9秒時補籃助隊追到90：92，麥卡洛隨後兩罰1中，讓比賽出現懸念，張伯維左側壓哨三分破網，雙方進入延長賽。

鋼鐵人在延長賽依舊打出競爭力，林俊吉三分彈幫助球隊取得98：97領先，接著布依德搶到進攻籃板再補籃得分，隨後兩罰俱中幫助夢想家拉開至3分差，銳米操刀最後一擊落空，沒能複製第四節的劇本，以3分差落敗。

麥卡洛繳夢想家全隊最高38分，他與林俊吉都在第四節拿下13分，成為球隊逆轉關鍵，林俊吉此役轟下26分6籃板。布依德板凳出發拿下15分。

張伯維在決勝節展現強心臟飆進追平三分彈，今攻下29分寫下個人生涯單場新高，銳米依舊有火燙表現，35分14籃板入袋。

林俊吉。（聯盟提供）

麥卡洛。（聯盟提供）

銳米。（聯盟提供）

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