籃球》員東國中全國中學籃球賽傳捷報 勇奪隊史、竹縣首冠

員東國中籃球隊球員充分發揮團隊精神、絕佳的默契。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣員東國中繼去年獲得全國菁英盃國中組冠軍後，近期參加「2024年全國中學校際籃球賽」與136隊、3千餘人較勁，為期5天的高強度競爭下，最終脫穎而出，獲得國男甲組第1名的好成績，這也為新竹縣第一次奪得全國中學賽冠軍。

縣長楊文科說，近年縣府推動籃球運動不遺餘力，特別是支持新竹御頂攻城獅職業籃球隊，掀起陣陣風潮，各校也積極努力推動籃球運動，期許員東國中籃球隊再接再厲，爭取更好的成績。

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員東國中教練陳長甫表示，賽前與球員們的溝通很重要，該校籃球隊連續兩年屈居亞軍，希望今年可以為新竹縣帶來一座冠軍，果然孩子們很爭氣，克服了身材條件的不足，最終以精湛球技及團隊合作贏得比賽的勝利。

而值得一提的是，此次出征中學賽的陣容多半以國三為主，他們在畢業之後即將進入東泰高中就讀，展現新竹縣近年來人才不外流，從國小到國中乃至高中三級銜接的系統，同時也打下了良好的訓練基礎。

員東國中校長呂詩琦說，教練帶著球員們每天辛苦的訓練，看到孩子們如此的拼戰精神，內心萬分感動！

縣府教育局長楊郡慈表示，此次比賽中，球員充分發揮團隊精神、絕佳的默契，相信員東國中在吳東駿、陳長甫兩位教練的帶領下，球隊會不斷進步與成長，往後的比賽能繼續為新竹縣爭光。

新竹縣員東國中參加「2024年全國中學校際籃球賽」與136隊、3千餘人較勁，最終摘下國男甲組第1名，這也為新竹縣第一次奪得全國中學賽冠軍。（新竹縣政府提供）

新竹縣員東國中參加「2024年全國中學校際籃球賽」與136隊、3千餘人較勁，最終摘下國男甲組第1名，這也為新竹縣第一次奪得全國中學賽冠軍。（新竹縣政府提供）

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