T1》卡森斯先退場治療 雲豹教練透露他的狀況

卡森斯。（T1聯盟提供）

〔記者粘藐云／高雄報導〕台啤永豐雲豹洋將「表弟」卡森斯今天首度在客場出賽，對高雄全家海神拿下25分、14籃板，但他在首節就因碰撞導致腰部不適，第3節結束提早退場治療。雲豹教練查爾斯表示，主要是為了要保護他才讓他提前下場治療，確保他能在季後賽時健康上陣。

卡森斯上次來台僅在主場出賽，今天到高雄是首度客場出賽，他開局表現相當積極，投進三分球還灌籃，總共打了23分鐘，貢獻25分、14籃板。

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不過，卡森斯似乎在首節就撞傷腰部，雖然第2、3節仍繼續出賽，但第3節結束後即回休息室治療，也未出席賽後記者會。

查爾斯賽後說明情況，他表示，卡森斯是在上半場對抗情況下，腰的部分有點碰撞，他在第3節時狀況還是很好，但在保護他情況下，讓他先退場休息，好好準備下一場季後賽。

今天比賽勝負已經不影響排名，但兩隊依舊拚到最後一刻，查爾斯表示，今天無論對抗性或是火藥味都很足夠，球迷的鼓譟也對球員造成影響。

今天最後關頭上籃助隊守住勝利的蔣淯安表示，為了避免讓海神情蒐，這場比賽有刻意想打得簡單一點，「教練要我執行的戰術也是會做到他要的，但會盡量以一些小組配合或是簡單的進攻為主。」

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