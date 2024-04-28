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全大運划船》雨過天晴一掃陰霾！暨南大學新鮮人陳鎮琨豪奪雙金

2024/04/28 17:59

陳鎮琨（右）輕量級單人雙槳艇奪金。（全大運提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕113年全國大專院校運動會划船賽事在南投縣日月潭月牙灣進行，暨南大學新鮮人陳鎮琨展現初生之犢不畏虎的氣勢，上午與隊友挾6分30秒49四人雙槳艇掄元，下午再於輕量級單人雙槳艇以7分31秒73逆轉擊敗輔大國手李浩名，單日進帳兩面金牌，樂得他說：「雨過天晴一掃陰霾！」

台南土城高中畢業的陳鎮琨，高三那年全中運表現不理想，未能拿下金牌，再戰自家台南全運會，也沒有留下佳績，令他一度心灰意冷，但教練的鼓勵與持續引導，讓陳鎮琨始終沒有放棄，去年底亞青賽事帶回四人雙槳金牌，更開始找回自信，「感謝隊友願意相信我的划法，讓我有證明自己的機會。」

「就是雨過天晴吧。」看著月牙灣從早上大雨到下午陽光普照，甩開低潮的陳鎮琨有感而發：「能贏過學長（李浩名）意義很大，學長很強，一直是我追逐的目標，我沒想到那麼快就達成了。這面金牌會讓我野心更大一點，希望全運會鍍金圓夢。」

暨南大學也是週日最大贏家，單日進帳四金，除了陳鎮琨與隊友蕭祿運／楊家豪／吳宗宸連創佳績，另有林子宸以7分41秒99在單人雙槳艇稱王，以及吳宗宸／陳政佑以7分18秒17拿下雙人單槳艇金牌。

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