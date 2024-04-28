湯優盃》王子維3局逆轉秀 台灣男團4：1勝德國

王子維逆轉勝，助台灣男團以4：1擊敗德國男團。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣男團今天在湯瑪斯盃男子羽球球團體對抗賽小組賽首戰碰上德國。鎮守最後一點的「羽球王子」王子維以16：21、21：13、21：17逆轉德國小將奇克利茲（Matthias Kicklitz），助隊以4：1在小組賽順利開胡，明天將碰上捷克。

台灣隊今天首戰德國，周天成在第1點以21：13、16：21、21：12擊敗施菲爾（Kai Schaefer），助隊先馳得點。緊接著上陣的李洋／王齊麟則以直落二擊退蓋斯（Bjarne Geiss）／福爾克（Jan Colin Volker），率領台灣隊以2：0聽牌。

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第3點上陣的林俊易以19：21、22：20、21：18收下逆轉勝，助隊以直落三鎖定勝利。不過，小組賽需打完5點，第4點雙打李哲輝／楊博軒以19：21、22：24落敗，台灣隊無緣橫掃。

世界排名23的王子維壓軸登場，迎戰排名114的22歲年輕好手奇克利茲，首局先以16：21讓出，但他在第2局回穩，被追平後也沒自亂陣腳，穩穩以21：13扳平戰局，決勝局則以21：17拿下。

台灣男團小組賽第2戰將在明天傍晚5點開打，屆時要碰上捷克。

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