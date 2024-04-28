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PLG》林書豪飆全隊最高分卻扭到腳退場 國王大勝領航猿終止主場6連敗

2024/04/28 19:21

新北國王林書豪受傷退場休息。（記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕國王今在主場續戰領航猿，揮別昨役大比分輸給勇士的陰霾，在林書豪與奧帝各貢獻16分之下，以94：76終結在主場6連敗，領航猿要搭上季後賽列車還得再等等。
 
領航猿首節外線8投0中，陷入15：24落後，次節只好強攻禁區，靠著密克斯與沃許本兩位洋將把比分拉近，打完前兩節追到只剩2分落後。沃許本繳全隊最高15分，密克斯挹注12分，國王則得分平均，林書豪、林書緯與曼尼高都是8分貢獻。
 
領航猿在外線19投0中後，終於在第三節中段靠伯朗的三分彈打破乾旱，領航猿追到50：53，不過國王隨後靠著幾波快速進攻，拉出17：4的攻勢再度將分差拉開至雙位數，奧帝單節攻下11分至為關鍵。
 
決勝節輪到曼尼高跳出來捍衛領先，未讓領航猿出現反撲機會，不過倒數1分35秒出現插曲，林書豪後仰跳投得分後踩到白曜誠的腳翻船，面露痛苦離場，傷勢狀況尚待球團回覆。

新北國王林書豪（右）帶球進攻，與領航猿白曜誠相撞。（記者王藝菘攝）

林書豪今依舊是替補上陣，繳16分4助攻，曼尼高16分8籃板，奧帝挹注14分，路易士拿13分，林書緯貢獻11分6助攻。
 
領航猿今天只要贏球就能自力晉級，無奈外線火力幾乎消失，28投1中，命中率僅3.6%，想晉級季後賽還得再等等。沃許本轟出全場最高25分，盧峻翔拿下15分6助攻，密克斯12分進帳。

林書豪。（記者王藝菘攝）

林書豪。（記者王藝菘攝）

林書緯。（記者王藝菘攝）

曼尼高。（記者王藝菘攝）

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