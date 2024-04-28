PLG》剛復出左腳又扭傷 林書豪語重心長「希望聯盟跟裁判更進步」

林書豪（右）帶球進攻，與領航猿白曜誠相撞。（記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕林書豪甫從足底筋膜炎傷勢回歸，今在面對領航猿的比賽又在末節因踩到白曜誠的腳導致左腳扭傷，他賽後表示，希望聯盟與裁判能夠保護球員。

此役來到倒數1分35秒，林書豪後仰跳投得分後左腳踩到白曜誠的右腳翻船，面露痛苦離場，白曜誠則被判違反運動精神犯規。

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林書豪賽後出席記者會表示，左腳雖然扭傷但不會是長期的問題，只是需要一些時間復健，隨後他話鋒一轉表示，希望裁判能夠更進步，「因為我也不想受傷。」

林書豪指出，希望球迷不要攻擊白曜誠，「他道歉很多次，看他的表情就知道不是故意的。」林書豪強調，裁判與聯盟必須更進步來保護球員。

對於腳傷會影響多久，林書豪尚未給出時間表，只說並非長期的問題、需要一點時間復健，希望自己下場比賽能夠出賽，國王下一戰是5月4日作客新竹攻城獅。

國王主帥萊恩也在記者會強調球員安全的問題，表示在林書豪的狀況發生前就有不少推擠的情況，在身體碰撞強度不斷上升下就會如此，希望聯盟可以做出改變，「現在這可能不是聯盟最重視的事情。」

對於造成林書豪受傷，白曜誠回應，因為當時球隊已經落後很多，但總教練還是希望球員能夠盡力拚，「豪哥（林書豪）是非常強的選手，我希望可以把他守住，可能一些角度沒有抓好，對豪哥非常不好意思，但我還是要拚命贏下這場比賽。」

新北國王總教練萊恩。（記者王藝菘攝）

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