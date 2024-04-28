晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

T1》艾倫扛禁區重擔分享溫馨小故事 于煥亞千分里程碑達陣感謝教練

2024/04/28 20:57

艾倫。（高雄海神提供）

〔記者粘藐云／高雄報導〕高雄全家海神今天在例行賽最後一戰以109：113不敵台啤永豐雲豹，但陣中射手于煥亞繳出13分、5助攻，也在第3節時完成T1生涯千分的里程碑，他也感謝隊友、教練給他信心，尤其是教練總在場上「開綠燈」，讓他放心出手。

海神當家中鋒庫薩斯因前役和中信特攻一戰，對曾文鼎的不當動作遭判罰違反運動精神犯規，罰款1萬元，記點1點，但由於庫薩斯已經累積兩點，按規定必須遭禁賽。

今天在少了庫薩斯情況下，艾倫和其他本土長人扛起禁區重擔，他表示，今天機會來了就好好把握，隨時做好準備，他也繳出29分、12籃板。

提到在場上和年輕球員的互動，艾倫表示，他也經歷過還是年輕球員的青澀階段，「我在國家隊時，隊上的老將Sitapha Savané對我照顧有加，給了我許多支持，也告訴我很多細節該怎麼做，這對我生涯有很大的影響。」

艾倫認為，現在他已經31歲，過去兩度打過國家隊，經歷過世界盃、奧運等大小賽事，自己也成為球隊老大哥的角色，希望把經驗傳承給這些年輕球員。他也不忘誇讚海神本土長人的表現，希望把氣勢延續到季後賽。

至於當家射手于煥亞今天賽前累積989分，第3節讀秒階段以三分球壓哨破網，完成T1生涯1000分里程碑。他表示，感謝教練與隊友信任，「特別是教練，總是開綠燈，相信我在場上的判斷。」

即便今天不敵雲豹，但海神總教練喬伊斯認為，勝負不會影響他對於球員信心，今天球隊在少了庫薩斯的情況下，球員輪番跳出，「我們還是很有信心，只要有專注力，照計畫去走，我們還是很有機會打進冠軍戰。」

于煥亞。（高雄海神提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。