T1》艾倫扛禁區重擔分享溫馨小故事 于煥亞千分里程碑達陣感謝教練

艾倫。（高雄海神提供）

〔記者粘藐云／高雄報導〕高雄全家海神今天在例行賽最後一戰以109：113不敵台啤永豐雲豹，但陣中射手于煥亞繳出13分、5助攻，也在第3節時完成T1生涯千分的里程碑，他也感謝隊友、教練給他信心，尤其是教練總在場上「開綠燈」，讓他放心出手。

海神當家中鋒庫薩斯因前役和中信特攻一戰，對曾文鼎的不當動作遭判罰違反運動精神犯規，罰款1萬元，記點1點，但由於庫薩斯已經累積兩點，按規定必須遭禁賽。

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今天在少了庫薩斯情況下，艾倫和其他本土長人扛起禁區重擔，他表示，今天機會來了就好好把握，隨時做好準備，他也繳出29分、12籃板。

提到在場上和年輕球員的互動，艾倫表示，他也經歷過還是年輕球員的青澀階段，「我在國家隊時，隊上的老將Sitapha Savané對我照顧有加，給了我許多支持，也告訴我很多細節該怎麼做，這對我生涯有很大的影響。」

艾倫認為，現在他已經31歲，過去兩度打過國家隊，經歷過世界盃、奧運等大小賽事，自己也成為球隊老大哥的角色，希望把經驗傳承給這些年輕球員。他也不忘誇讚海神本土長人的表現，希望把氣勢延續到季後賽。

至於當家射手于煥亞今天賽前累積989分，第3節讀秒階段以三分球壓哨破網，完成T1生涯1000分里程碑。他表示，感謝教練與隊友信任，「特別是教練，總是開綠燈，相信我在場上的判斷。」

即便今天不敵雲豹，但海神總教練喬伊斯認為，勝負不會影響他對於球員信心，今天球隊在少了庫薩斯的情況下，球員輪番跳出，「我們還是很有信心，只要有專注力，照計畫去走，我們還是很有機會打進冠軍戰。」

于煥亞。（高雄海神提供）

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