籃球》帕克率台灣擊敗日本！ 稱讚MVP林現惟、給出實用建議

帕克率領的台灣擊敗由威金斯率領的日本。（官方提供）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024國泰NBA國際高中邀請賽，今（28）日在新竹縣體育館迎來系列活動的最終高潮「未來之星挑戰賽」，由帕克（Tony Parker）領軍的台灣菁英球員，交手威金斯（Dominique Wilkins）帶領的日本菁英球員，最終在滿場逾6000名球迷面前，由「Team Parker」扛住壓力，展現完美合作，以71：65力壓「Team Wilkins」奪勝，並由松山高中林現惟拿下賽會MVP的殊榮，為今年的賽事畫下完美句點。

率隊奪勝的帕克表示：「選手們的表現超乎預期的優秀，我對於這場比賽的強度跟張力感到印象深刻，希望之後能夠再次回到台灣。」威金斯也特別補充：「感謝國泰金控，舉辦這麼高規格的比賽，台灣真的有許多出色的年輕球員，尤其射手很多，這場比賽他們把空間拉開來打，讓我們的防守疲於奔命。」

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本次拿下MVP的林現惟，即將於今年暑假遠赴美國築夢，賽後受訪除了感謝自己隊友與教練團的細心指導，也特別感謝國泰舉辦這次活動：「在台灣真的很難得能跟國外球隊切磋，更難得能與兩位NBA球星互動，在指導過程中最印象深刻的是他們對於細節的要求，以及面對比賽的心態，都讓我學習到很多。」帕克也特別肯定：「我會選擇他當MVP是因為他很全能，能投籃、能傳球組織，而且球風很無私，他會用正確的方式打比賽。」得知林現惟即將赴美求學，帕克也提醒：「先把語言學好，未來才能與隊友更良好的溝通。」

帕克率領的台灣擊敗由威金斯率領的日本。（官方提供）

不只台灣的球員收穫滿滿，本次受邀前來參與的兩支日本球隊同樣滿載而歸，開志國際高校總教練富樫英樹就談到：「起初真的沒有想到這次的比賽規模會如此盛大，而且還邀請NBA球星來參與，看到本人的時候我真的嚇一跳，球員們也都非常興奮。台灣能有企業支持這樣的活動，讓年輕球員有機會向世界級的球星、教練學習，真的讓我們的球員獲益良多。」

國泰金控資深副總孫至德表示：「國泰金控很高興這15年來能持續與NBA合作，我們共同舉辦賽事的初衷，就是希望激勵年輕人透過健康生活、努力及永不放棄的精神來達到他們的夢想，並同時向民眾推廣運動帶來的健康價值。這次的比賽不只讓學生們拓展國際視野，更讓他們學習到運動家精神、團隊合作和互相尊重，這些都是能讓我們年輕學子健康茁壯的關鍵。」

而在台灣行的最後一天，帕克與威金斯除了擔任賽事教練之外，也參與「NBA cares」活動，親自指導寶山國中和員東國中的學童，讓身處偏鄉的孩童們，也有機會接觸世界籃球最高殿堂NBA的傳奇球星，其中寶山國中亦為國泰慈善基金會長期資助的學校。兩位球星也期許小球員們，未來能夠在籃球道路上持續耕耘，將來站上更大的舞台。

今日決戰的賽場上，除了激烈的戰況之外，還有許多精彩時刻。像是中場休息的時段舉行的三分球大賽，不只有松山高中的劉程恩、光復高中的謝昀達、福岡第一的石井一輝及開志國際的平良宗龍互別苗頭，國泰更邀請淡水商工的蘇天心一同參與競技，致敬2024年NBA明星賽周末，勇士球星Stephen Curry與WNBA紐約自由人隊球星Sabrina Ionescu的男女射手對決，最終由劉程恩以14分的分數，1分之差險勝蘇天心。另外還有馬刺啦啦隊（Spurs Hype Squad）與底特律活塞灌籃隊（Detroit Pistons Extreme Team）帶來的精彩表演。

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