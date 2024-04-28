晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

擊劍》1988年後第一位男將！陳奕通奪男子鈍劍巴黎奧運門票

2024/04/28 23:25

陳奕通奪男子鈍劍巴黎奧運參賽門票。（陳奕通提供）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕杭州亞運國手陳奕通今天在杜拜登場的亞洲及大洋洲區資格賽，成功拿下男子個人鈍劍冠軍，也確定為台灣再拿下1張巴黎奧運門票。

從2018年雅加達亞運以15歲之姿成為台灣代表團最年輕國手，陳奕通一直是國內備受期待的擊劍選手，在2018年阿根廷青年奧運摘下混合團體銀牌，以及2019年亞洲青年暨青少年擊劍錦標賽青少年男子鈍劍銀牌，他在去年杭州亞運也挺進8強，創下個人最佳。

按照巴黎奧運擊劍參賽規定，亞大區是陳奕通最後取得參賽資格的機會。

國小三年級開始練擊劍的陳奕通，很早就把目標擺在2024年要一圓奧運國手夢，如今他在巴黎奧運資格賽成功在亞大區殺出重圍，在決賽以15：4打敗新加坡選手，收下參賽資格，自己都感到又驚又喜，他也是2012年倫敦奧運徐若庭後，首位獲得奧運參賽資格的擊劍選手。

值得一提的是，鄭明祥、王三財在1988年參加南韓漢城奧運，經過36年的等待，陳奕通成為首位站上五環殿堂的男子選手，接下來他將回美國繼續訓練，備戰7月登場的奧運。

陳奕通奪男子鈍劍巴黎奧運參賽門票。（陳奕通提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。