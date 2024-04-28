擊劍》1988年後第一位男將！陳奕通奪男子鈍劍巴黎奧運門票

陳奕通奪男子鈍劍巴黎奧運參賽門票。（陳奕通提供）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕杭州亞運國手陳奕通今天在杜拜登場的亞洲及大洋洲區資格賽，成功拿下男子個人鈍劍冠軍，也確定為台灣再拿下1張巴黎奧運門票。

從2018年雅加達亞運以15歲之姿成為台灣代表團最年輕國手，陳奕通一直是國內備受期待的擊劍選手，在2018年阿根廷青年奧運摘下混合團體銀牌，以及2019年亞洲青年暨青少年擊劍錦標賽青少年男子鈍劍銀牌，他在去年杭州亞運也挺進8強，創下個人最佳。

請繼續往下閱讀...

按照巴黎奧運擊劍參賽規定，亞大區是陳奕通最後取得參賽資格的機會。

國小三年級開始練擊劍的陳奕通，很早就把目標擺在2024年要一圓奧運國手夢，如今他在巴黎奧運資格賽成功在亞大區殺出重圍，在決賽以15：4打敗新加坡選手，收下參賽資格，自己都感到又驚又喜，他也是2012年倫敦奧運徐若庭後，首位獲得奧運參賽資格的擊劍選手。

值得一提的是，鄭明祥、王三財在1988年參加南韓漢城奧運，經過36年的等待，陳奕通成為首位站上五環殿堂的男子選手，接下來他將回美國繼續訓練，備戰7月登場的奧運。

陳奕通奪男子鈍劍巴黎奧運參賽門票。（陳奕通提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法