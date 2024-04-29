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MiLB》張育成雙安帶打點 林振瑋7局好投、鄧愷威挨滿貫砲

2024/04/29 07:55

張育成。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在光芒小聯盟3A奮鬥的旅美野手張育成，打擊手感逐漸加溫，連續兩場敲安；效力紅雀1A的台灣22歲火球男林振瑋今天大殺四方，先發7局無失分狂飆7K，這也是他本季最長局數，收下本季第2勝。

張育成今天對戰洋基3A擔任先發第6棒游擊手，首局首打席敲出三壘高飛球遭接殺，3局下苦吞三振，第5局擊出左外野安打，連續2場敲安，8局下則是把握住滿壘的得分機會，適時敲出帶有1分打點的左外野安打，幫助球隊以6：2贏球。張育成此役5打數2安打，領到一次三振，打擊率升至0.250，手感逐漸回溫。

林振瑋是身高203公分的「巨投」，能飆出160公里剛猛火球，也是郭泓志的外甥，去年7月以50萬美元簽約紅雀，成為隊史首位台灣球員。

林振瑋在小聯盟1A表現亮眼，今天面對雙城1A再度繳出好投，首度投到7局且無失分，只被敲出3支安打，另有7次三振，更沒有投出任何保送，最快球速為98.1英哩，防禦率降至1.64，紅雀1A終場以4：0完封對手，林振瑋進帳本季第2勝。

另外，巨人台灣投手鄧愷威日前遭到下放3A，連續兩場表現不理想，與運動家3A一役中7局上登板，前2局無失分，但第9局突然崩盤，被敲3安和投出2次保送，狂失6分，包括Brett Harris的滿貫砲。鄧愷威後援2.2局被敲4安失6分，三振和保送各2次，防禦率暴漲至24.75。

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