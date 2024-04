MiLB》張育成雙安帶打點 林振瑋7局好投、鄧愷威挨滿貫砲

張育成。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕在光芒小聯盟3A奮鬥的旅美野手張育成,打擊手感逐漸加溫,連續兩場敲安;效力紅雀1A的台灣22歲火球男林振瑋今天大殺四方,先發7局無失分狂飆7K,這也是他本季最長局數,收下本季第2勝。

張育成今天對戰洋基3A擔任先發第6棒游擊手,首局首打席敲出三壘高飛球遭接殺,3局下苦吞三振,第5局擊出左外野安打,連續2場敲安,8局下則是把握住滿壘的得分機會,適時敲出帶有1分打點的左外野安打,幫助球隊以6:2贏球。張育成此役5打數2安打,領到一次三振,打擊率升至0.250,手感逐漸回溫。

林振瑋是身高203公分的「巨投」,能飆出160公里剛猛火球,也是郭泓志的外甥,去年7月以50萬美元簽約紅雀,成為隊史首位台灣球員。

林振瑋在小聯盟1A表現亮眼,今天面對雙城1A再度繳出好投,首度投到7局且無失分,只被敲出3支安打,另有7次三振,更沒有投出任何保送,最快球速為98.1英哩,防禦率降至1.64,紅雀1A終場以4:0完封對手,林振瑋進帳本季第2勝。

另外,巨人台灣投手鄧愷威日前遭到下放3A,連續兩場表現不理想,與運動家3A一役中7局上登板,前2局無失分,但第9局突然崩盤,被敲3安和投出2次保送,狂失6分,包括Brett Harris的滿貫砲。鄧愷威後援2.2局被敲4安失6分,三振和保送各2次,防禦率暴漲至24.75。

