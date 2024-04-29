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網球》在紅土的納達爾真的強！梅德維夫坦言還是會害怕

2024/04/29 07:52

西班牙「蠻牛」納達爾。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）因傷已不在巔峰，但他在馬德里大師賽已連過2關挺進32強，俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）也說，「當他在紅土賽場，你仍對他會恐懼。」

納達爾因大小傷勢拖磨，世界排名跌至512名，在馬德里前只有3勝2負，但他在紅土的底蘊還在，馬德里大師賽都是直落二過關，賽後他自評身手未達過去水準，但他的狀態提升已讓對手不容忽視。

梅德維夫說：「無論納達爾處於何種狀態或感覺如何，當他站上球場，尤其是在紅土，但我想說的是不管是紅土或硬地不重要，只是他在紅土場地打球，你仍然會對他有點恐懼，他在紅土連贏了80場多場比賽，只輸1場，就是類似這樣的數據。」

納達爾前一場復仇澳洲一哥德米納爾（Alex de Minaur），梅德維夫表示，當時他也在比賽所以沒能看比賽，「但打了2小時，而且還贏球，我想他的狀態越來越好，這對其他人來說也是危險信號，就看他接下來的表現如何，如果他打得更好，這很不錯，只是對其他球員會是一大挑戰。」

納達爾下一場將對上世界排名91的阿根廷卡欽（Pedro Cachin）。

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