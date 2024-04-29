MLB》法官開轟加猛打賞還有爭議滑壘 洋基連兩天轟15分痛宰釀酒人

賈吉手感逐漸回溫，今天單場繳出3安猛打賞，進帳3打點，包括一發陽春砲。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基本週客場挑戰釀酒人3連戰最後一場，條紋軍團連續兩場火力全開，今全場狂掃18安，「法官」賈吉（Aaron Judge）、沃爾普（Anthony Volpe）和瑞佐（Anthony Rizzo）接力開轟，洋基終場就以15：5大勝釀酒人，收下2連勝。

開季表現不佳的賈吉，近兩場手感逐漸回溫，首局首打席就擊出陽春砲，沃爾普5局上補上一發右外野3分彈，洋基取得4分領先。

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不過釀酒人在5局下打爆洋基先發投手史卓曼（Marcus Stroman），單局灌進4分追平，包爾斯（Jake Bauers）也回敬一發右外野3分砲。史卓曼此役主投4局失4分，另有5次保送和4次三振，防禦率升至3.69。

洋基隨即也發動反攻，第6局4安灌進7分大局奠定勝基。賈吉今天繳出3安猛打賞，進帳3分打點，打擊率升至0.211，瑞佐則是有4安鐵支演出，貢獻2分打點，只差三壘安打就能締造完全打擊，他在8局上擊出生涯第300轟，助隊以15：5擊敗釀酒人，這也是他們自2007年之後再度連續兩場攻下至少15分，他們將挑戰史上第4支連3場得分都破15分的球隊。

另外，此役也發生一段爭議，賈吉6局上跑壘衝向二壘時高舉手滑壘，讓釀酒人游擊手阿德梅斯（Willy Adames）無法將球傳往一壘完成雙殺，有妨礙守備的嫌疑，此舉也引發釀酒人教練團的不滿，並與裁判抗議，但並未被受理，而賽後大聯盟承認這是誤判，透過影片顯示，賈吉滑壘舉起手並非自然動作。但因為沒有改判，才會有洋基6局7分大局的情況。

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