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MLB》30年首見！生涯首安內野安打 遊騎兵大物首轟跑出場內全壘打

2024/04/29 11:04

22歲遊騎兵大物朗福德。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵今天以4：3險勝紅人。22歲遊騎兵大物朗福德（Wyatt Langford）今天敲出大聯盟生涯首轟，而他的首轟應該會讓他非常難忘，因為是一支場內全壘打，成為隊史第5人，同時也寫下睽違30年的紀錄。

朗福德在首局敲出右外野深遠飛球，還擊中右外野全壘打牆，他展現超狂腳程，只花了15.18秒就繞回四個壘包得分，創下隊史自2015年Statcast系統啟用以來的第5快的成績，他的生涯首轟就是一發2分場內全壘打。

朗福德成為遊騎兵歷史上第5位敲出場內全壘打的球員，大聯盟歷史共有533人生涯首轟是場內全壘打，朗福德是自2000年以來的第14人，他也締造睽違30年後首次壯舉，大聯盟生涯首安是內野安打，首轟也是場內全壘打。

朗福德在大學時期共敲出26轟追平佛羅里達大學校史紀錄，去年以首輪第4順位加盟遊騎兵，小聯盟44場出賽累積10轟，是球隊備受期待的年輕砲手，但在大聯盟出賽27場都還沒有把球打出全壘打牆外。對此，總教練波契（Bruce Bochy）表示，不會揠苗助長，朗福德非常有天賦，希望他能逐漸成長，好好磨練打擊，把球越打越遠，擊球點也要比往常更後面一點。

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