NBA》字母哥、里拉德都缺陣 公鹿下半場氣力放盡遭溜馬聽牌

溜馬擊敗公鹿取得聽牌優勢。（今日美國）

〔記者盧養宣／綜合報導〕在兩大主將都缺陣情況下，公鹿今在東部季後賽首輪第4戰不敵溜馬三分雨攻勢，終場以113：126敗下陣來，系列賽陷入1：3劣勢。

公鹿兩大球星都缺陣，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）此系列賽還未上場，里拉德（Damian Lillard）則因阿基里斯腱一級拉傷也掛免戰牌。

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里拉德和亞德托昆波。（美聯社）

不過公鹿打出競爭力，首節靠接近6成的團隊命中率與溜馬戰成33：33平手，兩隊求勝慾望強烈，波提斯（Bobby Portis）還因與內姆哈德（Andrew Nembhard）起衝突，直接領兩個技術犯規遭驅逐出場。

溜馬次節在外線發威，三分球10投5中，公鹿則強攻禁區，依舊維持高命中率緊咬戰局，兩節打完僅有3分落後。

然而公鹿在易籃後手感下滑，反觀溜馬繼續上演飆分秀，拉出一波31：21的攻勢取得雙位數領先進入決勝節，公鹿不願就此投降，第四節一開始靠B.羅培茲（Brook Lopez）、米德爾頓（Khris Middleton）連拿7分縮小差距。

溜馬今外線有多可怕？就是連中鋒都很準，M.透納（Myles Turner）在這個時候跳出來連飆2記三分彈澆熄公鹿反撲氣燄，終場就以13分差帶走勝利。

溜馬外線命中率高達51.2%，先發五人得分都超過雙位數，M.透納貢獻29分9籃板，哈里伯頓（Tyrese Haliburton）24分4籃板4助攻，內姆哈德15分9助攻，西亞卡姆（Pascal Siakam）、內史密斯（Aaron Nesmith）以及替補的托平（Obi Toppin）都是13分演出。

B.羅培茲攻下公鹿全隊最高27分另有9籃板，米德爾頓（Khris Middleton）25分10籃板「雙十演出」，畢斯利（Malik Beasley）進帳20分。

M.透納。（今日美國）

B.羅培茲。（美聯社）

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