NBA季後賽》在主場被球迷噓爆 恩比德失望：我超不爽

恩比德在主場遭到尼克球迷「三字經」問候,賽後也表達出他的不滿。(美聯社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕七六人今天主場與尼克進行首輪系列賽第4戰,終場以92:97不敵對手,系列賽已經落入1:3劣勢,而比賽中還發生插曲,七六人主場出現尼克球迷噓恩比德(Joel Embiid),甚至還用「三字經」問候,這讓七六人一哥感到非常失望。

尼克今天靠著一哥布朗森(Jalen Brunson)狂轟生涯季後賽個人新高47分,完成了12分逆轉,而七六人主場也湧入了許多尼克迷為客隊加油,賽後這群尼克迷散場時,還在對方主場齊聲高喊「XX娘恩比德」。

對此恩比德受訪時顯現出了不悅,不過他倒不是不高興被尼克迷「三字經」問候,而是不高興被尼克迷反客為主,實際上第四節尾聲恩比德罰球時,現場尼克迷大爆噓聲,甚至在他罰球失手時大聲歡呼,「尼克迷攻佔費城主場」一下成為了焦點。

「我很失望,我愛我們的球迷。」恩比德受訪說道,他在七六人待了10年,從沒見過這種被客場球迷攻佔主場的情況。恩比德說,這樣的情況讓他很生氣,特別是費城是一個運動風氣興盛的城市,「我不認為這應該發生,這樣很不可以。」

“It’s disappointing. It kind of pisses me off.”



Joel Embiid says he hasn’t seen anything like it before with Knicks fans having such a presence in Philly pic.twitter.com/Qg6XFsDtz6