NBA季後賽》在主場被球迷噓爆 恩比德失望：我超不爽

恩比德在主場遭到尼克球迷「三字經」問候，賽後也表達出他的不滿。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕七六人今天主場與尼克進行首輪系列賽第4戰，終場以92：97不敵對手，系列賽已經落入1：3劣勢，而比賽中還發生插曲，七六人主場出現尼克球迷噓恩比德（Joel Embiid），甚至還用「三字經」問候，這讓七六人一哥感到非常失望。

尼克今天靠著一哥布朗森（Jalen Brunson）狂轟生涯季後賽個人新高47分，完成了12分逆轉，而七六人主場也湧入了許多尼克迷為客隊加油，賽後這群尼克迷散場時，還在對方主場齊聲高喊「XX娘恩比德」。

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對此恩比德受訪時顯現出了不悅，不過他倒不是不高興被尼克迷「三字經」問候，而是不高興被尼克迷反客為主，實際上第四節尾聲恩比德罰球時，現場尼克迷大爆噓聲，甚至在他罰球失手時大聲歡呼，「尼克迷攻佔費城主場」一下成為了焦點。

「我很失望，我愛我們的球迷。」恩比德受訪說道，他在七六人待了10年，從沒見過這種被客場球迷攻佔主場的情況。恩比德說，這樣的情況讓他很生氣，特別是費城是一個運動風氣興盛的城市，「我不認為這應該發生，這樣很不可以。」

“It’s disappointing. It kind of pisses me off.”



Joel Embiid says he hasn’t seen anything like it before with Knicks fans having such a presence in Philly pic.twitter.com/Qg6XFsDtz6 — John Clark （@JClarkNBCS） April 28, 2024

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