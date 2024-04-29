WNBA》女籃一代傳奇落幕 「女飛人」帕克高掛球鞋

帕克在IG上宣佈退休。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕女籃傳奇宣佈退役，在WNBA打了16季、擁有三座冠軍的38歲名將帕克（Candace Parker）稍早在個人社群上發文宣佈退休，正式卸下球衣離開球場。

帕克在IG上寫的退休文展現出了她對籃球的熱愛以及不捨，她表示總是認真對待比賽，她的競爭心態總是要她拿到第一名，「但時間到了，我的身體和心理都知道，不過我需要時間來接受這一切。」

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作為美國女籃傳奇，帕克生涯擁有許多成就，16年職業生涯留下場均16分、8.5籃板、4助攻和1.3抄截，並曾幫助洛杉磯火花（Los Angeles Sparks）、芝加哥天空（Chicago Sky）、拉斯維加斯王牌（Las Vegas Aces）奪冠，是聯盟史上唯一一位在3支不同球隊都有奪冠紀錄的球員。

此外，她入選過7次WNBA明星賽，拿過兩次年度最有價值球員（MVP）、年度最佳新人、年度最佳防守球員等獎項，並且在2008年賽季，成為了聯盟史上第一位同時囊括最佳新人以及MVP獎項的球員。

除了這些榮耀外，帕克為人熟知的還有她會在比賽中灌籃，她是WNBA史上第2位在例行賽中灌籃的球員，並且是第一位在NCAA錦標賽中灌籃的女子球員。

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