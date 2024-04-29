中職》別暈船了！悍將5帥紳裝霸氣出擊 浪漫事務所母親節週末登場

悍將浪漫事務所主視覺。（悍將提供）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕充滿粉紅氣息的母親節週末，富邦悍將「浪漫事務所」開張囉！讓女孩們心臟爆擊的悍將們，盛裝打扮換上浪漫紳裝在這裡等你出現，精心準備好攻佔你心，一起留下我們的專屬回憶，5月11日（六）、12日（日）邀家人們一同來到新莊城堡，與悍將們來一場浪漫邂逅，約好的可別遲到喔！

抓穩了，可別暈船囉！李宗賢、王尉永、江少慶、陳仕朋與戴培峰5位紳士悍將加入浪漫事務所，換上帥氣紳裝要給你所有的浪漫，前所未有的造型首度霸氣公開，特別打造的等身人形立牌在場外等你來浪漫同框，現場還有悍將們鐵漢柔情的悄悄話，專屬語錄撩得心癢癢，甜蜜話語只想親聲說給你聽，可別錯過就在場外主題拍照區！

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讓紳士悍將們無時無刻陪身旁，影像小卡送給你珍藏，11日、12日主題日兩天，只要憑內野實體票券或電子票券識別手環即可獲得主視覺球員的「浪漫紳裝球員影像小卡」一份，11日酷帥款、12日深情款各5款隨機贈送，鐵漢柔情不同風格，來試試能否收到你的本命小卡呢？另外入場還可以獲得TT波特嫚蝸牛膠原緊緻天絲面膜一份，TT波特嫚面膜安心、品質保證，是人人都用得起的好面膜，兩日數量有限，送完為止。

浪漫事務所要讓你心砰砰，場外闖關活動對你放電放不完，「想你的重量」、「釣入愛河裡」、「悍將心電心」、「正中左心房」等你來挑戰，只要完成2關即可參加「浪漫紳裝球員影像海報」抽獎，專屬製作的浪漫紳裝球員影像海報等你來收藏，每日數量有限、抽完為止。

浪漫事務所不只只有紳裝悍將，Fubon Angles也要與你共度浪漫的甜蜜瞬間，12日賽前12：30在場外舞台區Fubon Angles將在現場與悍將家人們一同玩遊戲，除了近距離互動外，還有機會將小禮物帶回家，更多活動詳情，請上富邦悍將官方粉絲團查詢。

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