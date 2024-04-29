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體育 籃球 NBA

NBA》厄文超狂拉桿空中閃過3人封阻 東契奇自責辜負隊友好表現

2024/04/29 11:54

厄文和東契奇。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠在季後賽首輪第4戰以111：116不敵快艇，系列賽被追成2：2平手，無法搶先聽牌。獨行俠一哥東契奇（Luka Doncic）對於自己十分不滿意，並直呼自己辜負了厄文（Kyrie Irving）的好表現。

「我要給他更多的幫助，」東契奇賽後受訪表示，自己的表現應該讓他很失望，應該要多幫他分擔一些責任，他已經付出自己所有的一切，在系列賽中表現得十分了不起。厄文今天轟下全場最高的40分，更在決勝節上演一記超高難度的拉桿上籃，成功躲過3人封阻。

儘管東契奇投籃命中率欠佳，24投10中，但仍繳出29分、10籃板、10助攻大三元成績，季後賽出賽32場就達成千分里程碑，成為史上第三快，僅次於「上古神獸」張伯倫（Wilt Chamberlain）的29場和「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的28場。可是東契奇的防守不好，一直被快艇拿來打點。東契奇賽後坦言，右膝傷勢有影響他的運動能力，但這不應該拿來當作藉口，自己盯防哈登（James Harden）就是要讓他拋投，不要讓他投三分球，但效果不盡理想。

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