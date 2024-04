NBA》厄文超狂拉桿空中閃過3人封阻 東契奇自責辜負隊友好表現

厄文和東契奇。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕獨行俠在季後賽首輪第4戰以111:116不敵快艇,系列賽被追成2:2平手,無法搶先聽牌。獨行俠一哥東契奇(Luka Doncic)對於自己十分不滿意,並直呼自己辜負了厄文(Kyrie Irving)的好表現。

「我要給他更多的幫助,」東契奇賽後受訪表示,自己的表現應該讓他很失望,應該要多幫他分擔一些責任,他已經付出自己所有的一切,在系列賽中表現得十分了不起。厄文今天轟下全場最高的40分,更在決勝節上演一記超高難度的拉桿上籃,成功躲過3人封阻。

儘管東契奇投籃命中率欠佳,24投10中,但仍繳出29分、10籃板、10助攻大三元成績,季後賽出賽32場就達成千分里程碑,成為史上第三快,僅次於「上古神獸」張伯倫(Wilt Chamberlain)的29場和「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)的28場。可是東契奇的防守不好,一直被快艇拿來打點。東契奇賽後坦言,右膝傷勢有影響他的運動能力,但這不應該拿來當作藉口,自己盯防哈登(James Harden)就是要讓他拋投,不要讓他投三分球,但效果不盡理想。

