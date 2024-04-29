MLB》霍克寫超狂紀錄比肩神之右手 紅襪歐尼爾再見安氣走小熊

紅襪27歲先發右投霍克。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今天靠著歐尼爾（Tyler O'Neill）9局下的再見安打，以5：4氣走小熊，收下2連勝。紅襪27歲先發右投霍克（Tanner Houck）主投6.2局失1分，另外飆出9次三振無保送，精彩好投也追平高懸24年的隊史紀錄。

紅襪27歲先發右投霍克開季表現亮眼，18日完封守護者，完投9局無失分，僅被敲出3支安打，另外投出9次三振無保送，堪稱是本季代表作。今天面對小熊再度展現驚人宰制力，開局就連續解決10名打者，第4局雖然遭遇一二壘有人的危機，但仍力保不失分，7局上再遇亂流，被米爾維斯（Matt Mervis）敲安失掉唯一1分，隨後就被換下場休息。霍克此役先發6.2局被敲4安失1分，另有9次三振和1次觸身球，防禦率為1.60。

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霍克退場時球隊以4：1領先，擁有勝投資格，但小熊在8局上靠著塔克曼（Mike Tauchman）的中外野3分砲扳平戰局，這也讓霍克無緣本季第4勝。此外，霍克4月3度至少投滿6局飆出9K，且沒有投出四壞球保送，他成為隊史自2000年8月名人堂強投「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）之後唯二達成這項壯舉的球員。

值得一提的是，紅襪日籍強打吉田正尚3局下第2打席敲出中外野安打，但卻造成手部挫傷，下個打席就退場休息，目前傷勢狀況未明，今天2打數1安打，打擊率為0.275。

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