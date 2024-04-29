晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA季後賽》布克49分、杜蘭特33分做白工 太陽遭灰狼橫掃止步首輪 

2024/04/29 12:36

布克。（USA TODAY Sports）

〔記者盧養宣／綜合報導〕太陽今在西部季後賽首輪背水一戰交手灰狼，雖然杜蘭特（Kevin Durant）與布克（Devin Booker）合力貢獻82分，仍以116：122敗下陣來，連吞4敗遭橫掃出局。
 
退無可退的太陽第一節祭出強悍防守，將灰狼的命中率壓到3成以下，不過也讓對手獲得15次罰球機會，兩隊打完首節太陽以26：25領先。
 
次節兩隊依舊陷入拉鋸，布克壓哨的後仰跳投幫助太陽打完前兩節擁有5分優勢，布克貢獻19分，杜蘭特10投7中，拿下全場最高20分，湯斯（Karl-Anthony Towns）此役化身射手，上半場外線3投3中，攻下15分。不過灰狼團隊外線命中率僅22.2％、太陽則是12投6中，命中率5成。

杜蘭特。（USA TODAY Sports）
 
上半場只拿9分的愛德華茲（Anthony Edwards）易籃後甦醒，連兩記三分彈幫助灰狼拉出一波12：5攻勢超前比分，雙方戰得難難捨，打完前三節只有2分差距。
 
愛德華茲末節持續帶領灰狼猛攻，倒數1分41秒灰狼4分領先時出現插曲，康利（Mike Conley）意外將54歲的主帥芬屈（Chris Finch）撞倒在地，他神色痛苦坐在地上後，被防護員攙扶離場。
 
雖然總教練不在，不過灰狼沒有因此亂了陣腳，太陽前鋒奧柯吉（Josh Okogie）關鍵兩罰都落空錯失追近差距的機會，愛德華茲倒數19秒快攻得手，幫助灰狼擴大至6分差，穩穩收下勝利。
 
愛德華茲此役貢獻40分9籃板，湯斯外線6投4中拿下28分，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）挹注18分。

太陽今得分集中在雙星身上，其他人得分都未超過雙位數，畢爾（Bradley Beal）與諾基奇（Jusuf Nurkic）都以9分作收。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。