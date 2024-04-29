NBA季後賽》布克49分、杜蘭特33分做白工 太陽遭灰狼橫掃止步首輪 

布克。（USA TODAY Sports）

〔記者盧養宣／綜合報導〕太陽今在西部季後賽首輪背水一戰交手灰狼，雖然杜蘭特（Kevin Durant）與布克（Devin Booker）合力貢獻82分，仍以116：122敗下陣來，連吞4敗遭橫掃出局。



退無可退的太陽第一節祭出強悍防守，將灰狼的命中率壓到3成以下，不過也讓對手獲得15次罰球機會，兩隊打完首節太陽以26：25領先。



次節兩隊依舊陷入拉鋸，布克壓哨的後仰跳投幫助太陽打完前兩節擁有5分優勢，布克貢獻19分，杜蘭特10投7中，拿下全場最高20分，湯斯（Karl-Anthony Towns）此役化身射手，上半場外線3投3中，攻下15分。不過灰狼團隊外線命中率僅22.2％、太陽則是12投6中，命中率5成。

杜蘭特。（USA TODAY Sports）



上半場只拿9分的愛德華茲（Anthony Edwards）易籃後甦醒，連兩記三分彈幫助灰狼拉出一波12：5攻勢超前比分，雙方戰得難難捨，打完前三節只有2分差距。



愛德華茲末節持續帶領灰狼猛攻，倒數1分41秒灰狼4分領先時出現插曲，康利（Mike Conley）意外將54歲的主帥芬屈（Chris Finch）撞倒在地，他神色痛苦坐在地上後，被防護員攙扶離場。



雖然總教練不在，不過灰狼沒有因此亂了陣腳，太陽前鋒奧柯吉（Josh Okogie）關鍵兩罰都落空錯失追近差距的機會，愛德華茲倒數19秒快攻得手，幫助灰狼擴大至6分差，穩穩收下勝利。



愛德華茲此役貢獻40分9籃板，湯斯外線6投4中拿下28分，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）挹注18分。

太陽今得分集中在雙星身上，其他人得分都未超過雙位數，畢爾（Bradley Beal）與諾基奇（Jusuf Nurkic）都以9分作收。

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