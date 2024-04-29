湯優盃》小戴休兵、白馭珀直落二關門 台灣女團2連勝有望分組第1

白馭珀。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣女團今在優霸盃女子羽球團體對抗賽小組賽第2戰碰上澳洲，最後登場的「小小白」白馭珀以21：7、21：19擊敗伊莎貝拉（Isabella Yan）順利收尾，台灣隊以4：1擊退澳洲，小組賽笑納2連勝。

台灣女團在前役擊敗馬來西亞，小組賽首勝入袋，今天台灣一姐戴資穎休兵，女單由許玟琪、宋碩芸和白馭珀把關。

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許玟琪在第1點以21：6、21：10輕取蒂芬妮何，助台灣隊先馳得點。第2點女雙由世界排名37的張淨惠／楊景惇對決排名32的瑪帕莎（Setyana Mapasa）／于亞杰，台灣組合陷入苦戰，以19：21、18：21落敗。

第3點登場的宋碩芸以21：13、21：10輕取17歲女將喬娜迪（Sydney Tjonadi），助台灣隊聽牌；前役發揮出色的胡綾芳／鄧淳薰則以21：10、21：18擊敗凱特琳（Kaitlyn Ea）／薩莫維爾（Gronya Somerville），台灣隊提前鎖定勝利。

不過，小組賽得打完5點，壓軸登場的白馭珀遭遇世界排名288的伊莎貝拉，小小白在首局以21：7輕鬆拿下，但在第2局一度出現亂流以11：14落後，稍稍費了番功夫才以21：19收下勝利。

台灣女團取得2連勝後，明天休兵一天，周三上午要對決泰國，拚分組第1。

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