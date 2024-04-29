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棒球》大巨蛋場地租金未分平、假日 中職建議收費有區別

2024/04/29 14:04

台北市議會今天舉行「台北大巨蛋現在與未來面面觀公聽會」，邀請唱片公司、售票業者、職棒球團、旅宿業等產業參加。（記者蔡思培攝）

〔記者蔡思培／台北報導〕台北大巨蛋何時可辦演唱會引關心，台北市議會今天舉行公聽會，邀請各產業參加。除演藝圈認為演唱會抽成「無上限」影響舉辦活動意願，棒球相關團體也點出問題。中華職棒大聯盟表示，大巨蛋租金未分平、假日，導致平日不太有球團願意租用。也有球團點出，洲際棒球場門票熱區一張600元，但大巨蛋開幕賽熱區票價需訂到1880元，價格相差三倍。

台北市議會今天舉行「台北大巨蛋現在與未來面面觀公聽會」，邀請唱片公司、售票業者、職棒球團、旅宿業等產業參加。中華職棒大聯盟副宣推部主任侯立元說，大巨蛋場地成本高，且費用未分平、假日，每天租金都相同，導致平日不太有球團願意租用，且平日比賽球迷數也較少，建議大巨蛋在平日、假日收費上可有區別，對經濟也有幫助。

台北市職業棒球員職業工會副主任葉子彧表示，大巨蛋是國內安全疑慮最小的場館，希望使用頻率可提高。葉說，台北正在建立台灣棒球有大巨蛋的文化，若能引導業者參與、民眾進場，對提高使用率也有幫助。大巨蛋啟用後，其他縣市都希望蓋大巨蛋，若台北大巨蛋使用模式能讓其他縣市參考，對台灣運動發展也有幫助。

中信育樂經理黎明皇表示，中信兄弟從開幕戰就在大巨蛋比賽多次，球員都喜歡高水準場地比賽。不過他點出，大巨蛋票房收益雖比洲際棒球場好，這是因為洲際棒球場門票熱區一張600元，大巨蛋開幕賽熱區票價達1880元，價格相差三倍。

黎也說，雖然大巨蛋收入比洲際棒球場高，但背後隱藏成本也提高，一場大巨蛋球賽的工讀生人數比洲際棒球場高，還需要舞台、音響、燈光等額外成本。

對此出席公聽會的遠雄經理夏至賢回應，有聽到各界想法，也感受到各界想參與大巨蛋經濟的熱情，會將大家的意見與想法帶回公司討論，再回應各界。

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