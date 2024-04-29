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T1》卡森斯回歸領軍力拚隊史首冠  雲豹公布季後賽售票資訊

2024/04/29 13:52

雲豹公布季後賽主視覺及售票資訊。（球團提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕桃園台啤永豐雲豹本季打出18勝10負的戰績奪得聯盟第二，隊史首闖季後賽，球團今揭曉季後賽口號，同時公佈售票資訊。

 雲豹本季在土、洋球員密切配合下，創下隊史首次6連勝，也斬斷新北中信特攻跨季主場27連勝紀錄，以蔣淯安為首的本土球員、搭配「小高」高錦瑋、「金牌特務」林信寬等，以準確切入以及準確外線待給對手極大威脅。

 洋將部分也有不俗表現，威廉斯在1月抓下33籃板打破聯盟紀錄，克羅馬更以平均每場攻下25.7分與3次抄截的優異成績，成為聯盟得分王和抄截王。除此之外，前NBA球星卡森斯強勢回歸，3名強力外援將成雲豹奪冠重要利器。

 雲豹以第二種子之姿挺進季後賽，首輪將對上排名第三的海神，本季雙方交手7次，雲豹取得4勝，首輪採5戰3勝制，首戰將於5月5日點燃戰火。

 雲豹揭曉季後賽口號「HERO'S BACK 只差一冠！」，要以「無我」最高境界無私的團隊精神、秉持「只差一冠」信念，全力衝刺要奪下隊史首座總冠軍，主視覺則以「豹」沈穩伺機掠奪眼神，搭配卡森斯與台啤雲豹眾將聯手，搭配從底部向上湧起啤酒泡沫的「只差一冠」字樣，象徵著雲豹今年直衝勝利的精神。

 雲豹主場季後賽門票即日起中午12:00至4月30日11:00優先開放季票會員購買，4月30日12:00全面開賣，球迷可透過購票平台KKTIX和全台全家便利商店FamiPort購票，為慶祝球隊首度進軍季後賽，更推出永豐卡友購票8折優惠，詳細購票資訊請至台啤永豐雲豹官方社群、KKTIX官網查詢。

雲豹公布季後賽主視覺及售票資訊。（球團提供）

雲豹公布季後賽主視覺及售票資訊。（球團提供）

雲豹公布季後賽主視覺及售票資訊。（球團提供）

雲豹公布季後賽主視覺及售票資訊。（球團提供）

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