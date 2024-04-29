NBA季後賽》慘！團隊薪資Top4有2隊已出局 其餘2隊也有危機

杜蘭特。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕NBA本季團隊薪資排名前4的隊伍，表現恐怕難以和其所領的高薪匹配，勇士在附加賽被淘汰，太陽遭灰狼4戰橫掃，至於公鹿情況不容樂觀，快艇則是在今天辛苦扳平獨行俠。

勇士一哥柯瑞本季年薪為所有球員之最的5191萬美元，本季團隊薪資高達2.09億美元，但球隊戰績卻不成正比，以西部第10名前進附加賽，且一戰就打包，無緣季後賽。

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至於快艇為2.02億美元，名列聯盟第2，只是雷納德（Kawhi Leonard）因傷缺陣，導致他們戰力大打折扣，今天是靠著哈登（James Harden）、P.喬治（Paul George）合力拿66分，才以116：111擋下獨行俠反撲，系列賽追成2：2。

組建豪華三巨頭的太陽，光是杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）和畢爾（Bradley Beal）的薪資總合就超過1.3億美元，團隊薪資1.94億美元高居第三，沒想到卻在首輪就倒下。

至於排名第4的公鹿團隊薪資為1.87億美元，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）因傷持續缺陣，里拉德（Damian Lillard）今天第4戰也因傷高掛免戰牌，第4戰以113：126敗給溜馬，已陷入1：3落後危機。

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