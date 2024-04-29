中職》統一獅按計畫讓林詔恩下二軍 本週推出「洋投套餐」？

林詔恩。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕統一獅今天按照計畫，把年輕左投林詔恩降二軍，由於羅昂最快5月3日可以回到一軍，若讓勝騎士在完成先發任務後下二軍，本週先發輪值有操作3名洋投各扛1場的空間。

林詔恩本季出賽4場都是先發，連同去年8月下旬的2場先發，生涯6場先發僅13日對台鋼雄鷹單場超過90球（91球），只有6日對味全龍、29日對中信兄弟投滿5局，這2場都以5局無失分拿到勝投。

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總教練林岳平昨天賽後表示，球隊希望林詔恩維持80至90球、投4到5局的節奏，基於保持規律出賽又能保護的考量，設定先發3到4場要休息一下，跳過1次先發或下二軍調整都是選項，目的是讓他可以充分準備每次比賽。

統一上週五對中信兄弟因雨延賽，原定26、27日先發的布雷克、林詔恩都順延1天出賽，固定在週日先發的古林睿煬避開連續3場在下午出賽，預計延後到明天在澄清湖先發，輪值自5月1日起接續勝騎士、郭俊麟、布雷克的現有順序。

統一在兩週前讓郭俊麟於14日、羅昂於18日下二軍，布雷克於19日上一軍遞補輪值，該週採用3名洋投先發，在今天讓林詔恩下二軍後，若勝騎士於5月1日先發並於隔天下二軍，剛好接上羅昂5月3日能回一軍，有二度操作洋投輪替先發的空間。

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