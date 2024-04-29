晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》統一獅按計畫讓林詔恩下二軍 本週推出「洋投套餐」？

2024/04/29 14:19

林詔恩。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕統一獅今天按照計畫，把年輕左投林詔恩降二軍，由於羅昂最快5月3日可以回到一軍，若讓勝騎士在完成先發任務後下二軍，本週先發輪值有操作3名洋投各扛1場的空間。

林詔恩本季出賽4場都是先發，連同去年8月下旬的2場先發，生涯6場先發僅13日對台鋼雄鷹單場超過90球（91球），只有6日對味全龍、29日對中信兄弟投滿5局，這2場都以5局無失分拿到勝投。

總教練林岳平昨天賽後表示，球隊希望林詔恩維持80至90球、投4到5局的節奏，基於保持規律出賽又能保護的考量，設定先發3到4場要休息一下，跳過1次先發或下二軍調整都是選項，目的是讓他可以充分準備每次比賽。

統一上週五對中信兄弟因雨延賽，原定26、27日先發的布雷克、林詔恩都順延1天出賽，固定在週日先發的古林睿煬避開連續3場在下午出賽，預計延後到明天在澄清湖先發，輪值自5月1日起接續勝騎士、郭俊麟、布雷克的現有順序。

統一在兩週前讓郭俊麟於14日、羅昂於18日下二軍，布雷克於19日上一軍遞補輪值，該週採用3名洋投先發，在今天讓林詔恩下二軍後，若勝騎士於5月1日先發並於隔天下二軍，剛好接上羅昂5月3日能回一軍，有二度操作洋投輪替先發的空間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。