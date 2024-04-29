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靠體育局難與遠雄溝通 戴錫欽籲市長組成大巨蛋因應小組

2024/04/29 14:28

台北市議會今天舉行公聽會，邀請各產業參加。（記者蔡思培攝）

〔記者蔡思培／台北報導〕遠雄集團今年1月將大巨蛋演唱會抽成改為「無上限」引來反彈，台北市議會今舉辦大巨蛋公聽會，出席的演藝圈、棒球團體、商圈代表都提出意見，但出席的遠雄代表僅稱會將意見帶回討論，台北市體育局也僅稱會請遠雄評估。藍綠議員都認為，體育局不適合擔任與遠雄對話的對口，議長戴錫欽更建議由市長、副市長更高層級組成大巨蛋因應小組。

台北市體育局長王泓翔今在公聽會稱，市府尊重遠雄財務試算，針對演唱會等非運動賽事遠雄應再評估；體育局預計明年會評估遠雄今年營運績效，若兩年未達70分，有權終止全部或部分合約。

國民黨議員張斯綱說，大巨蛋能否舉辦演唱會與法規、場地能否承受、遠雄抽成有關，但體育局也不能將所有事情都推給遠雄，建議體育局組成府級委員會或小組，針對演唱會、抽成等問題提出解方。戴錫欽也說，副市長李四川明天就會針對大巨蛋演唱會開會檢討適法性。

民進黨議員陳賢蔚也認為體育局不適合擔任與遠雄對話的對口，無法完整轉達議員對於遠雄的監督，討回更多市民的權益，建議層級往上提升。

戴錫欽會後受訪表示，若按照遠雄送審收費狀況，將來演唱會成本一定會轉嫁到票價上，很多經紀公司都提到大巨蛋草皮是為球賽設計，舉辦非體育賽事的場地鋪設、燈光、音響都還要成本，若遠雄短視近利，只顧自己收益將價格無上限提高，經紀公司可能望而卻步，不引進大型演唱會；即便引進成本仍高。

戴也說，市府已提供遠雄百貨公司等商業設施，彌平大巨蛋營收的可能不足，遠雄不要再用大巨蛋作為牟利工具，這不符合BOT精神，北市府也應善盡監督把關責任。戴建議市府要要求遠雄對無上限修正檢討，若遠雄不檢討市府應表達立場，而非消極透過連續兩年營運績效評定不到70分解約來解決。

戴錫欽認為，從今天體育局表現，體育局無法扮演好監督角色，建議由市長、副市長更高層級組成大巨蛋因應小組，處理收費、公安、檢定等部分，希望大巨蛋可訂出合理費率，吸引更多國際頂級表演團隊來台北。

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