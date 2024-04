MLB》洋基「法官」蓋火鍋起爭議！ 釀酒人主帥：很難說沒故意

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕釀酒人在今天以5:15遭洋基痛宰,不過「法官」賈吉(Aaron Judge)在跑壘時「蓋火鍋」的爭議事件,仍引起雙方賽後討論。

請繼續往下閱讀...

事情發生在6局,當時兩隊還以4:4平手,賈吉率先選到四壞保送上壘後,接著維杜戈(Alex Verdugo)擊出滾地球,釀酒人準備要製造雙殺時,賈吉卻在跑壘時伸出手,更將阿德梅斯(Willy Adames)傳的球給攔住導致雙殺不成,釀酒人抗議妨礙守備未果,洋基更在2出局後狂轟7分奠定勝基。

賽後裁判表示賈吉的行為應該要被吹判是干擾守備,因為他用手去干擾並直接阻擋了游擊手阿德梅斯的傳球,阻止這次4-6-3雙殺。裁判指出,賈吉的行為並不是正常的滑壘動作,所以應該被判為干擾。

賈吉受訪時表示,「你可以去看任何一張過去我滑向二壘的照片,這件事一直發生。我真的不知道。我感覺我還有很多充裕的時間。我只是在滑壘的時候做我該做的事。」

Aaron Judge said in the clubhouse that he's been sliding with his left hand up when breaking up a double play at second base for years.



"You can look back at any picture you want of me sliding into second base, it's always happened."



I did and he wasn't lying.



: AP photos pic.twitter.com/APPL8Ry4Su