MLB》洋基「法官」蓋火鍋起爭議！ 釀酒人主帥：很難說沒故意

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人在今天以5：15遭洋基痛宰，不過「法官」賈吉（Aaron Judge）在跑壘時「蓋火鍋」的爭議事件，仍引起雙方賽後討論。

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事情發生在6局，當時兩隊還以4：4平手，賈吉率先選到四壞保送上壘後，接著維杜戈（Alex Verdugo）擊出滾地球，釀酒人準備要製造雙殺時，賈吉卻在跑壘時伸出手，更將阿德梅斯（Willy Adames）傳的球給攔住導致雙殺不成，釀酒人抗議妨礙守備未果，洋基更在2出局後狂轟7分奠定勝基。

賽後裁判表示賈吉的行為應該要被吹判是干擾守備，因為他用手去干擾並直接阻擋了游擊手阿德梅斯的傳球，阻止這次4-6-3雙殺。裁判指出，賈吉的行為並不是正常的滑壘動作，所以應該被判為干擾。

賈吉受訪時表示，「你可以去看任何一張過去我滑向二壘的照片，這件事一直發生。我真的不知道。我感覺我還有很多充裕的時間。我只是在滑壘的時候做我該做的事。」

Aaron Judge said in the clubhouse that he's been sliding with his left hand up when breaking up a double play at second base for years.



"You can look back at any picture you want of me sliding into second base, it's always happened."



I did and he wasn't lying.



: AP photos pic.twitter.com/APPL8Ry4Su — Max Goodman （@MaxTGoodman） April 28, 2024

受害者阿德梅斯指出：「他大概有七呎高吧（實際上6呎7吋），他很巨大。就算他滑向二壘，但當他的手舉高的時候，我覺得他比我還要高，所以這讓我很難傳球。這件事從來沒在我身上發生過。我猜棒球總是能每天都有新的事情發生。」

釀酒人總教練莫菲（Pat Murphy）表示，「很難說他沒有試著（干擾）或者至少故意去干擾，我不認為他想要被球打中。但我認為他是有意去干擾的。我不知道他的目的是什麼。他看起來是個很完美的人，但他同時也很有競爭心態。」

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