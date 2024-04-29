日職》「柳皇」再見轟炸前洋基火球男！ 西武慘遭軟銀連3戰說再見

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕連續2天在延長賽輸球的西武獅，今天派出賽前防禦率0的前洋基火球男阿布瑞尤（Albert Abreau）登板關門，想不到卻被柳田悠岐敲出一發再見3分砲，系列賽慘遭橫掃，連續3天被對手說再見，目前8勝也是洋聯唯一沒有10勝的球隊。

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西武今天派出王牌髙橋光成登板先發，他主投7局失掉2分只有1分責失分，送出8次三振，而軟銀先發史都華（Carter Stewart）則是6局失掉4分，因為4局中村剛也的陽春砲與5局金子侑司的3分砲掉分，不過由於隊友失誤的關係，史都華僅有1分責失分。

兩隊前8局打完軟銀仍以2：4落後西武，9下西武派出本季前12場登板無失分的終結者阿布瑞尤上場關門，他先對川瀬晃投出四壞保送，接著三振掉三森大貴後被開季表現優異的周東佑京敲安面臨失分危機，阿布瑞尤回穩K掉中村晃取得第二個出局數，但卻被柳田悠岐鎖定偏高速球，一棒掃出中右外野的再見三分砲，西武終場以4：5，系列賽遭到橫掃還吞下5連敗，軟銀則順利收下6連勝穩居龍頭寶座。

柳田悠岐敲出再見三分砲。（產經新聞）

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