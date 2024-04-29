T1》戰神季後賽主場換場地拚「下剋上」 曹薰襄喊話要讓特攻球迷鴉雀無聲

臺北戰神曹薰襄（中）。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台北戰神將在T1聯盟季後賽首輪將迎戰例行賽龍頭新北中信特攻，比賽將於5月4日點燃戰火，戰神盼能上演「下剋上」戲碼，陣中的曹薰襄已霸氣喊話，要在對方主場讓球迷鴉雀無聲。

戰神隊史打進季後賽就碰到硬仗，對手是例行賽龍頭、挑戰衛冕的特攻，戰神代理總教練許皓程認為，過去對戰雖僅取一勝，但也同時是最後一次的對戰結果，對於球員是相當大的鼓舞，「期盼球員享受季後賽帶來的強度，以不畏懼的態度挑戰對手，一步步拿下勝利。」

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季後賽首戰將從客場出發，陣中過去曾為特攻一員的林秉聖自信的表示：「新莊很熟悉了，也算是我半個主場，客隊球迷中有一部分也是我的粉絲。」僅剩一週的備戰時間，去年隊友變成今年對手的林秉聖，相當期待與特攻交手：「自從知道晉級就開始提前準備，提升身體對抗性，也準備好讓對手捉摸不到的進攻方式。」

戰神成軍首年挺進季後賽，對上例行賽排名第一的中信特攻，外界普遍認為戰神出線機率不高，黃聰翰說：「想拿下2連霸的特攻壓力更大，因為成軍首年的我們，每一場勝利都是一大進步，也是對團隊很大的肯定。」隊長林宜輝則認為，贏下比賽的關鍵在於降低失誤，他指出特攻擅長失誤後轉換快攻，因此他特別提醒團隊，提升專注度。

首輪季後賽賽制為五戰三勝，前兩戰將於客場進行，曹薰襄笑說：「打客場很好玩，我們會用好的表現讓主場球迷鴉雀無聲。」季後賽經驗豐富的林宜輝則說：「新莊體育館帶給我的一直都是美好的回憶，SBL期間曾於此封王，而結束客場兩戰後，戰神季後賽主場將於5月9日開打，比賽地點調整為台大綜合體育館3樓舉行。

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