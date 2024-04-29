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T1季後賽》頂住傷病潮連3季闖季後賽 海神公布主視覺、口號及售票資訊

2024/04/29 16:19

高雄全家海神主視覺。（高雄全家海神提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕高雄全家海神成軍以來連續第3年挺進季後賽，即便本季遭逢邱子軒、布銳克曼相繼受傷，但海神從未向逆境低頭，保持信念。今天球隊公布季後賽相關資訊，延續年度口號「Ride the Wave」，號召球迷一起朝目標邁進。

季初挺住逆勢，全隊齊力調整並重回排名首位之際，此時接連面對邱子軒、布銳克曼球季報銷的傷勢，堪稱建隊以來最大挑戰，同時激發高雄全家海神隊永不放棄的精神，新成員的加入與陣中球員接連挺身而出，為奪下最高榮耀迅速做出因應與調整。

連續3年闖進季後賽，海神主視覺設計延續隊史元年季後賽《從一而終》、第二年《逆風作浪》的視覺元素與風格，透過狂風暴雨中仍無所畏懼出航的場景，勾勒出專屬於海神的季後賽三部曲。

本季儘管面對傷病潮來襲，但在象徵高雄這片土地的綠燈塔守護下，海神隊依舊堅定信念，在風雨中不迷失目標。三叉戟隊徽中的標語 ＂In This Together＂ ，除了將象徵第三年的 3 融入設計，同時傳達無論對手是誰，我們都將萬浪一心為了高雄、為了榮耀、為了球迷全力以赴到最後一分一秒。

海神季後賽首輪將於鳳山體育館登場，23-24季票會員優先購票自4月30日（二）10時起至14時止，一般預售票自4月30日（二）18時起至該場次比賽當日上午11時止。

季後賽除了單場門票，海神隊另推出 「應援大4喜」、「預售票雄海派商品加購方案」及玉山卡友購票九折優惠，購票請至全家便利商店 FamiPort機台、 FamiTicket 購票網。

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