奧運》首爾擬申辦2036年奧運  逾10城市有意願競爭激烈

首爾2023年下半年起將1988年奧運開閉幕式典禮舉辦地點蠶室體育館一帶進行改造。（資料照）

〔記者盧養宣／綜合報導〕根據南韓媒體報導，首爾有意申辦2036年奧運主辦權，目前有超過10個城市有意願，競爭激烈。

《SBS》今指出，南韓曾有意以首爾、北韓平壤共同舉辦2032年夏季奧運，不過最後由澳洲布里斯本脫穎而出，首爾市長吳世勳在2022年連任後多次與國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）會面，強烈表達申辦奧運的意願。

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為了準備申奧，首爾2023年下半年起將1988年奧運開閉幕式典禮舉辦地點蠶室體育館一帶進行改造，預計耗資2兆1千億韓元，規模達35萬平方公尺，打造集展覽、國際會議、體育、文化多功能的空間。

巴赫接受韓媒訪問時指出，2036年的奧運舉辦地預計於2027年選出，將以「該城市為了申辦奧運做了多少準備」為評選標準，首爾與其他城市相比的優勢除有1988年的經驗，經濟也算穩定，場館、交通與住宿等基礎條件完善，預計要再投入的預算相對較小，且支持申奧的市民超過70%。

報導提到，目前有意申請的城市除首爾外，還有中國青島、印度阿默達巴德與新德里、印尼新首都努山塔拉、土耳其伊斯坦堡、德國柏林、卡達杜哈、丹麥哥本哈根等10多個城市，競爭激烈。

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