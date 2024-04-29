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全中運》從打排球轉職壓迫感十足「怪物」拳手 徐澔連霸92公斤金牌

2024/04/29 17:15

徐澔在全中運拳擊92公斤級連霸。（記者陳彥廷攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕來自屏東拳擊名校「國立內埔農工」的現任拳擊隊隊長徐澔，頂著一頭捲髮，戴著比食指還粗的項鍊，全身散發著令人窒息的壓迫感在全中運二連霸，實際上才練拳兩年多的他，國中時曾是排球隊的攻擊手，如今卻在高中等級的擂台上打遍無敵手。

徐澔是瑪家的排灣原住民，國中曾遠赴屏東沿海的新園鄉就讀並擔任排球隊主力攻擊手，但因為身高約176公分且還有運動傷害，在父親徐士勳鼓勵下，回到離家更近的內埔農工體育班就讀並投入拳擊，他除自己奪金，也帶領學弟妹郝奕程、黃翊瑄在92+級、66級奪銅及2個第5名、1個第7名的好成績。

轉換到完全陌生運動且帶傷下，教練傅志群及李勝華用心紮實指導，徐澔進步神速，高一時即獲全國級賽事銅牌，高二更憑藉著重拳打開名號，接連在全國總統盃拳擊錦標賽和全中運擊倒對手獲得金牌，拳頭極重還獲得「怪物徐澔」稱號。傅志群說，92公斤級是集技術與力量最能明顯展現的量級，以往皆屬兵家必爭之地，但這兩年徐澔的對手數量卻越來越少，且92以上及未滿92的量級參賽人數卻增加，顯見多次將對手擊倒的徐澔，儼然全台高校92公斤級王者。

不過，如今的風光背後，徐澔卻曾經歷高二亞青國手選拔賽失利的挫折，這對好勝心強的他來說無疑是沉重打擊。徐澔表示，當時每天渾渾噩噩不想練習只想逃避。但感謝老師、學長及隊友的鼓勵和開導，陪我度過低潮，也重新找回自信和人生的方向，現在回想，失敗正是老天的磨練與考驗。

「上了高三還持續進化！」，傅志群表示，徐澔挺過國手選拔失利又重新站起後不斷進步，像是「開外掛」進化成為3.0版，除先在總統盃輕鬆摘金連霸，全中運更是如同摧枯拉朽般橫掃八強賽、準決賽和決賽的所有對手強勢完成全中運二連霸，也為高中拳擊生涯畫下完美句點。

徐澔以天賦及成績，獲國立臺灣體育運動大學技擊運動學系錄取為榜首，教練李勝華表示，徐澔重拳殺傷力倍增，技術還更全面，心理素質也更穩定成熟，越來越有大將之風，雖然未來升上大學後挑戰加劇，但非常期待他的突破與成長。徐澔則期許自己未來成為文武兼備的運動員，大學畢業後成為一位專業傑出的運動教練，返鄉貢獻所學，傳承內農拳魂，指導故鄉的小朋友，讓他們也能像自己一樣，用拳擊運動翻轉人生。

徐澔（左）和內農隊友張晉恩，兩人分別以榜首、榜眼之姿錄取國立臺灣體育運動大學技擊運動學系，未來再於不同量級拼搏。（記者陳彥廷攝）

徐澔（右）在全中運拳擊92公斤級連霸。（記者陳彥廷攝）

徐澔和郝奕程（左）在全中運拳擊中分奪金、銅。（記者陳彥廷攝）

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