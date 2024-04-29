日職》前洋基火球男轉戰養樂多超狂！ 完投完封巨人寫隊史首見紀錄

養樂多先發投手亞胡雷投出94球完投完封勝。（圖片取自X）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季從洋基轉戰養樂多的先發投手亞胡雷（Miguel Yajure）在上場受到震撼教育後反彈投出精彩一役，今天面對巨人投出日職生涯第一場9局完投完封勝，還寫下養樂多球團史上首見紀錄，搭配村上宗隆與山田哲人開轟助威，終場養樂多以9：0痛宰巨人。

亞胡雷轉戰日職後前3場先發表現優異全部奪勝，創下2018年巨人隊永格曼（Taylor Jungmann）後首見外籍洋將紀錄，不過在第4場先發對決橫濱DeNA受到震撼教育，僅投1.1局就狂失7分吞下本季首敗。

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今天亞胡雷對上巨人，9局完投完封僅用94球，被打3支安打，送出5K沒有保送，締造梅達斯完封勝（百球內完封勝），成為養樂多球團史上第一位投出梅達斯完封勝的洋投。賽後亞胡雷受訪表示，梅達斯（Greg Maddux）是他從小就知道的投手，很高興能夠締造與他名字有關的紀錄。

本場比賽養樂多的火力支援也來得很快，前4局就灌進8分，包含主砲村上宗隆以及名將二壘手山田哲人的2分全壘打，全場村上宗隆5打數3安猛打進帳2分打點，游擊手長岡秀樹雙安3打點。

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