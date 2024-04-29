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中職》巨型扭蛋機保庇龍隊「乖乖」贏球 野台開唱邀球迷週末來聽團

2024/04/29 18:05

乖乖野台開唱主視覺。（味全龍提供）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕長期力挺味全龍的臺灣「國民零食」乖乖，去年與味全龍共同推出「龍眾一心」聯名包引發球迷熱潮，「挺在地」的乖乖精神讓大小球迷都感受到無限熱情，今年與味全龍合辦「乖乖野台開唱」主題活動，邀請四分衛、Mango Jump、胖虎Punkhoo等知名搖滾樂團擔任演唱嘉賓，同時全台最大的綠色包裝乖乖扭蛋機也將首次來到天母棒球場，邀請龍迷朋友週末假日來球場看比賽聽團吃乖乖，享受視覺、味覺和聽覺的絕佳饗宴。

乖乖成立至今近一甲子，不僅是家喻戶曉人手一包的美味零食，更是許多人童年的回憶。本週末入場球迷將可獲得乖乖食堂手提袋、威弟x乖乖造句包L夾各1個，其中造句包L夾更有機會拿到龍將或小龍女手寫款，而季票與狂龍軍會員過卡可額外獲贈乖乖零食一包，讓會員朋友們滿載而歸。同時，乖乖持續「挺在地」的精神，特別將素有「保庇」意象的綠色乖乖放大450倍！成為兩層樓高的巨型扭蛋機，主題活動兩天扭蛋機將來到天母棒球場，除了化身打卡景點外，只要參與闖關完成活動內容即可免費扭蛋1次，有機會抽中一年份乖乖、乖乖行李箱、龍將簽名球等好禮，也希望讓乖乖的好運能持續帶給味全龍，與球迷一起「乖乖」贏球

此外，搖滾天團四分衛將擔任週六（5/4）賽前表演嘉賓，芒果醬Mango Jump、胖虎Punkhoo則接力在週日（5/5）賽後熱力開唱。而創作出味全龍多首膾炙人口應援曲的Dragons Punk兩天賽前都會帶來嗆司曲串燒，局間歌曲也將用Live Band形式演出，讓每位球迷都能夠感受到滿滿的熱情搖滾，隨著音樂、乖乖零食與精彩球賽，為你的視覺聽覺及味蕾帶來無限驚喜！共同創造一段難忘的回憶！

乖乖野台開唱表演嘉賓。（味全龍提供）

乖乖巨型扭蛋機。（味全龍提供）

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