晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「台灣走路」秀背後長眼神技雙殺！ 自己也很驚訝（影音）

2024/04/29 19:40

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人先發投手「台灣走路」沃克（Taijuan Walker）在今天對戰教士迎來本季初登板，主投6.1局失掉6分靠著隊友火力支援奪勝，他還在2局上演神乎其技的雙殺美技。

沃克在2局被柏格茲（Xander Bogaerts）敲安上壘，下棒梅里爾（Jackson Merrill）敲出投手方向平飛球，只見沃克手套向背後一伸，直接將球給接殺，接著他再傳一壘將離壘過遠的柏格茲封殺出局，完成此次美技雙殺。

沃克賽後談到該美技時說到，當時他沒有時間轉身，所以就是直接把手套擺在那邊：「我跟所有人一樣驚訝。」

本場比賽是沃克因為肩膀傷勢回歸的賽季首戰，原本前89球他只失掉3分，但在第90球他被坎普沙諾（Luis Campusano）逮中偏低的91英哩伸卡球，形成左外野方向3分砲，他也因此直接被教練換下場。費城人牛棚聯手2.2局無失分守護住沃克的勝投，終場費城人以8：6在系列賽橫掃主場的教士隊，拿下近期4連勝。

沃克本季首戰主投6.1局失6分仍收下首勝。（法新社）

本場比賽兩隊一共敲出5發全壘打，開季低潮的費城人二壘手史多特（Bryson Stott）面對教士先發金恩（Michael King）敲出2發2分砲，明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）對金恩敲出本季第5轟；教士方面，明星一壘手柯朗沃斯（Jake Cronenworth）與坎普沙諾各對沃克敲出1轟。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。