MLB》「台灣走路」秀背後長眼神技雙殺！ 自己也很驚訝（影音）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人先發投手「台灣走路」沃克（Taijuan Walker）在今天對戰教士迎來本季初登板，主投6.1局失掉6分靠著隊友火力支援奪勝，他還在2局上演神乎其技的雙殺美技。

沃克在2局被柏格茲（Xander Bogaerts）敲安上壘，下棒梅里爾（Jackson Merrill）敲出投手方向平飛球，只見沃克手套向背後一伸，直接將球給接殺，接著他再傳一壘將離壘過遠的柏格茲封殺出局，完成此次美技雙殺。

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沃克賽後談到該美技時說到，當時他沒有時間轉身，所以就是直接把手套擺在那邊：「我跟所有人一樣驚訝。」

本場比賽是沃克因為肩膀傷勢回歸的賽季首戰，原本前89球他只失掉3分，但在第90球他被坎普沙諾（Luis Campusano）逮中偏低的91英哩伸卡球，形成左外野方向3分砲，他也因此直接被教練換下場。費城人牛棚聯手2.2局無失分守護住沃克的勝投，終場費城人以8：6在系列賽橫掃主場的教士隊，拿下近期4連勝。

沃克本季首戰主投6.1局失6分仍收下首勝。（法新社）

本場比賽兩隊一共敲出5發全壘打，開季低潮的費城人二壘手史多特（Bryson Stott）面對教士先發金恩（Michael King）敲出2發2分砲，明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）對金恩敲出本季第5轟；教士方面，明星一壘手柯朗沃斯（Jake Cronenworth）與坎普沙諾各對沃克敲出1轟。

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