湯優盃》李佳豪直落二痛宰捷克對手 台灣隊3：1鎖定勝利

李佳豪。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣男團今天在湯瑪斯盃男子羽球團體對抗賽小組賽第2戰碰上捷克，第4點登場的男單好手李佳豪以21：10、21：9輕取柯普利瓦（ Dominik Kopriva），助台灣隊提前以3：1鎖定勝利。

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台灣男團這次和德國、捷克以及日本同組，要拚分組前2晉級8強，台灣隊前役擊敗德國搶下首勝。

台灣隊今天迎戰捷克，一哥周天成休兵，打頭陣的「左手重砲」林俊易以21：13、21：12輕取勞達（Jan Louda），助隊取得1：0領先。不過，第2點的王子維意外以22：24、21：10、19：21不敵世界排名265的克拉爾（Jiri Kral），台灣隊遭捷克扳平戰局。

不過，第3點登場的男雙李哲輝／楊博軒穩穩以兩個21：16擊退O.克拉爾（Ondrej Kral）／曼德雷克（Adam Mendrek），助台灣隊以2：1聽牌。

第4點男單由世界排名35的李佳豪把關，他僅用了半小時就以21：10、21：9輕取排名406的柯普利瓦，台灣隊提前以3：1鎖定勝利。

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