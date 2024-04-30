NBA》主帥帶不好三巨頭還差點被笑 美媒太陽曝恐有人事大地震

太陽三巨頭本季表現不盡理想。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕太陽本季組成由杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）、畢爾（Bradley Beal）為首的三巨頭，然而本賽季他們不僅在例行賽就跌跌撞撞，季後賽更在首輪就遭到灰狼直落4橫掃出門，《The Athletic》更爆料太陽內部問題，其中以5年3100萬美元（約9.6億台幣）重金禮聘的總教練沃格爾（Frank Vogel）為首的教練團恐怕將打掉重練。

《The Athletic》文中指出，太陽在4月10日被快艇痛宰的比賽，當時球隊一度以4：35落後，據傳當時沃格爾向球隊的大吼在休息室外都聽得到，然而太陽球員對沃格爾的爆發並不買單還大翻白眼，甚至有消息向記者透露，一位球員甚至得忍住情緒才不至於笑出來。

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報導指出，由於沃格爾並沒有辦法把三巨頭整頓好，甚至讓他們整個賽季都在尋找自己的定位，在此過程中他們逐漸失去對沃格爾的信任。太陽預計會大力整頓教練團，或至少調整沃格爾的教練團組成。然而消息人士指出，親手打造出現在這支太陽隊的總管瓊斯（James Jones）位置並不會有變動。

沃格爾帥位恐不保。（資料照）

文章提到，太陽可能有幾個問題，其一是杜蘭特與布克沒有找到正確的化學效應，且整支太陽隊當中並沒有一名傳統的控衛以及一名能夠擔任主要防守者的側翼球員或者中鋒。布克本季有生涯新高的6.6助攻，他主要負責上半季球隊的組織，而到下半季出賽才比較穩定的畢爾則接下這個任務，但兩人在這個位置上似乎都不夠舒適。在季後賽當灰狼實行全場壓迫時，便成功壓制住太陽的進攻節奏。

本季負責太陽隊進攻端的教練是助教楊恩（Kevin Young），其中戰術包含畢爾與布克的大量擋拆，但太陽球員們仍質疑教練團能否圍繞著三巨頭最大化他們的進攻能力，並為他們建構的進攻體系感到質疑。但楊恩在新賽季預計將成為楊百翰大學籃球隊的新教練。

有消息指出，杜蘭特對於本季他在太陽隊擔任的進攻角色從未感到舒適，他在進攻端上持續有疑問，他覺得自己時常被放到底角，且由於進攻都是圍繞著擋拆去設計，他並沒有獲得能夠發揮出自己優勢的戰術。同時，有些和杜蘭特親近的隊友與人們，都認為杜蘭特需要更直接地向沃格爾和他的教練團表示出自己的擔憂。

不只杜蘭特，布克的狀況也不理想，他在季後賽表現不佳，且在例行賽時就曾因為隊友梅圖（Chimezie Metu）在比賽中被抄截後沒有盡力追球，並向他大吼道：「你失誤了然後跑回來守？」眾所周知布克是已故湖人傳奇布萊恩（Kobe Brayant）的大粉絲，因此他對比賽的態度一直都相當嚴謹。

記者點出這隻太陽隊現在最大的問題，在於球隊似乎缺乏一個真正的領導者，杜蘭特近期受訪時曾表示，在休息室中大家都有自由發言的權利「教練是領袖」，但記者認為一支奪冠球隊，球員通常才是領袖。

太陽在經歷了挫敗後，休賽季面臨他們的是更艱難的狀況，由於近期太陽的交易以及高昂的團隊薪資等問題，讓他們在交易與操盤幾乎沒有任何彈性可言，而在瓊斯近年來各種不甚理想的操盤之下，這支太陽隊的未來恐怕只能畫上更多的問號。

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